Мать на свадьбу своего сына пришла в полупрозрачном платье невесты: как на это отреагировали (фото)

В США мать пришла на свадьбу своего сына в полупрозрачном платье невесты и с букетом. Пользователи соцсетей назвали женщину "ужасной свекровью" и раскритиковали ее за это.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

На одном из снимков в социальных сетях видно, что мама жениха стоит рядом с невестой, и их платья выглядят почти идентично. Неизвестно, как отреагировала невеста на выбор гардероба, но в Сети свекровь раскритиковали за ее поступок. После свадьбы свекровь выставила на продажу свое скандальное платье.

Многие предположили, что женщина "ищет внимания", и назвали ее поступок "ужасным".

Фото: Daily Mail

"Кажется, что будто у нее нет никаких угрызений совести по поводу того, что надела это платье, и то, что она сделала, было уместным, и поощряет других ужасных свекровей тоже одеть его на свадьбу своей невестки!", — написали в комментариях пользователи соцсетей.

Кроме того, люди обратили внимание, что свекровь также была с букетом и сложно отличить, а кто же из женщин настоящая невеста.

Напомним, обычная телевизионная реклама спасла жизнь 66-летнему Джиму Аллену, призвавшую мужчин провериться раком груди.

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