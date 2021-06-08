Мать одела худи, обула кеды и пришла в школу под видом своей дочери

Женщину решила проверить, как хорошо работает служба безопасности в американской школе, в которую ходит ее тринадцатилетняя дочь-семиклассница.

Мать выдала себя за дочь ученицу седьмого класса и пришла в школу в американском штате Техас. Полиция отправила женщину за решетку.

Об этом сообщает The Independent.

Мать семиклассницы, 30-летняя Кейси, для убедительности оделась в худи с молодежным принтом, обула кеды и взяла рюкзак. Лицо она закрыла медицинской маской. В таком виде Кейси зашла в школу и даже здоровалась с руководством школы и учителями.

Свои действия Кейси снимала на видео и обнародовала его в Сети. За дочь женщина выдавала себя в течение целого дня и сходила на несколько уроков, прежде чем ее поймали.

"Иду в школу под видом моей 13-летней дочери. Я похожа на семиклассницу? Нет? Круто. Отлично", — говорится в заметке к видео, опубликованном женщиной на YouTube.

Женщину поймали на лжи полицейские, которые увидели сделанные женщиной видеозаписи. Американка объяснила, что ее действия были социальным экспериментом и таким образом мол она хотела проверить систему безопасности школы.

Женщина отметила, что хотела обратить внимание общественности на проблемы безопасности из-за случаев массовой стрельбы в американских школах. Кейси обвинили в незаконном проникновении на территорию школы и вмешательстве в ее деятельность. Подозреваемую выпустили из тюрьмы под залог в почти 8 тыс. долларов.

Напомним, в США школьный округ штата Огайо выплатит 3 миллиона долларов семье 8-летнего Габриэля Тайя, который покончил с собой из-за буллинга со стороны детей.

Как сообщалось, в американском штате Калифорния 40-летнюю учительницу рисования Джейн Шеттерли обвинили в "длительных сексуальных отношениях" с несовершеннолетним учеником, который посещал ее дополнительные занятия.

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