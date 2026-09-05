Мать потеряла 23-летнюю дочь из-за популярной растительной добавки: она предупредила об опасности

Кратом. Фото: Uomo vitruviano/CC BY-SA 3.0

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23-летняя Кили Рустичи скончалась после приема кратома — растительной добавки, которую в США можно было легально приобрести без рецепта. После смерти дочери её мать Тия призвала людей не считать такие продукты безопасными только из-за их растительного происхождения.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Кили скончалась 1 марта 2025 года. Причиной её смерти назвали передозировку кратомом — продуктом, который получают из листьев дерева Mitragyna speciosa и рекламируют, в частности, как средство против боли и для улучшения сна.

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«Кратом убил мою дочь», — заявила Тия Рустичи в комментарии для The Wall Street Journal. По её словам, одним из самых опасных мифов об этой добавке является убеждение, что натуральное происхождение автоматически делает её безопасной.

В интервью Sky News женщина рассказала, что ей до сих пор тяжело смотреть на фотографии Кили и осознавать, что дочери больше нет. Тия сказала, что уже никогда не увидит, какой женщиной могла бы стать её дочь, и не будет иметь от неё внуков.

Что известно о кратоме

Кратом получают из листьев вечнозеленого дерева Mitragyna speciosa. По данным клиники Mayo, его употребление сопряжено с риском развития зависимости, а сам продукт там называют опасным и неэффективным.

Среди возможных побочных эффектов называют тошноту, рвоту, потерю веса, повреждение печени, мышечные боли и повышение артериального давления. Также сообщалось о спутанности сознания, галлюцинациях, судорогах и депрессивных симптомах.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует воздерживаться от употребления кратома, а Управление по борьбе с наркотиками (DEA) относит его к веществам, вызывающим озабоченность.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с 2020 по 2024 год крат был обнаружен в более чем 5200 случаях смертельной передозировки.

В то же время в Mayo Clinic также отмечают, что в большинстве случаев летального исхода, связанных с кратомом, имело место употребление других вредных веществ. Смертельные исходы непосредственно от передозировки кратомом считаются редкими.

Отметим, что с ноября 2024 года в Украине кратом и один из его основных компонентов — митрагинин — включены в перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

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Напомним, Сиан Дуглас годами списывал боль в ноге на возможную спортивную травму и не подозревал о раке. Диагноз застал 21-летнего студента в Starbucks всего за десять минут до приёма у врача.

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