Женщина пыталась изменить форму ягодиц / © Google

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В Великобритании 33-летняя мать пятерых детей скончалась после косметической процедуры по подтяжке ягодиц. Причиной смерти стало попадание гиалуроновой кислоты, использовавшейся в качестве филлера, в кровоток женщины, что привело к эмболии.

Об этом сообщает издание Metro.

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Женщине стало плохо во время косметической процедуры

Элис Уэбб проходила процедуру бразильской подтяжки ягодиц (BBL) в доме знакомой в городе Глостер. Во время косметической операции женщина потеряла сознание, после чего её доставили в Королевскую больницу Глостершира. Несмотря на попытки медиков реанимировать пациентку, она скончалась.

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Процедуру проводил 34-летний Джордан Парк, который впоследствии также скончался. На момент трагедии мужчина находился под следствием по подозрению в непредумышленном убийстве в результате грубой халатности.

Что выявила экспертиза

В ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что гиалуроновая кислота, которую использовали для увеличения ягодиц, попала в кровоносную систему Элис. Её следы обнаружили в лёгких, мозге, сердце, щитовидной железе и почке женщины.

Судебно-медицинский эксперт Стивен Ледбеттер назвал причиной смерти эмболию гиалуроновой кислотой, возникшую в результате её введения в ягодицы. По его словам, вещество могло попасть в кровь через поврежденный во время процедуры кровеносный сосуд.

Представительница семьи погибшей сообщила суду, что во время косметической процедуры женщине могли ввести около 1400 мл гиалуроновой кислоты. Эксперт пояснил, что больший объем введенного вещества потенциально увеличивает количество материала, который может попасть в кровоток.

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Коронерское расследование обстоятельств смерти Элис Уэбб продолжается.

Напомним, что 33-летняя Брианна Лафферти из-за редкого заболевания была официально признана мертвой на протяжении восьми минут. За это время её сознание отделилось от тела и попало в измерения, где времени не существует. Женщина вернулась к жизни и рассказала, почему смерть — всего лишь иллюзия.

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