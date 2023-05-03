Мать троих детей проснулась вся мокрая от пота и умерла в больнице: что произошло

В Великобритании мама троих детей Эшли Де-Андраде внезапно скончалась после отдыха. У женщины произошло кровоизлияние в мозг.

Об инциденте, произошедшем еще 26 апреля, пишет британское издание Liverpool Echo.

Эшли после поездки в Северный Уэльс легла отдохнуть и проснулась вся мокрая от пота. Затем ее доставили в больницу, где у нее произошли многочисленные судороги, и она упала в искусственную кому, прежде чем умереть в тот же день.

У нее остались трое сыновей — 12-летний Джейкоб, 10-летний Ной и 3-летний Льюи — и жених Джордан Ниммо. Ее подруга Лорен Гест рассказала местному изданию Liverpool Echo, что 23 апреля Де-Андраде пожаловалась на температуру по возвращении в Саутпорт из поездки.

Считается, что Де-Андраде страдала менингитом и неожиданным кровоизлиянием в мозг. Но Гест сказала Echo, что ее подруга чувствовала себя "совершенно хорошо" за несколько недель до своей смерти. "Это все произошло очень быстро и внезапно", — поделилась она.

Фото: Ashleigh Jade/Facebook

Они вернулись в воскресенье (23 апреля) после того, как были в отъезде с тремя ее мальчиками и партнером. Она чувствовала себя не очень хорошо, поэтому пошла спать», — продолжила Гест. «Ее партнер разбудил ее через несколько часов. Она вспотела. Мужчина отвез ее в больницу, чтобы пройти проверку, и там у нее произошло несколько нападений”. К моменту смерти Де-Андраде училась на психиатрическую медсестру.

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