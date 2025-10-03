Мать троих детей умерла от удара током, когда держала в руках iPhone

iPhone

Реклама

В ирландском Дублине трагически погибла 46-летняя Энн-Мари О'Горман. Мать троих детей погибла после того, как ее ударило током во время приема ванны. Она держала в руках свой iPhone, подключенный к зарядному устройству

Об этом сообщает издание People.

Мертвую жену обнаружил ее муж. Он рассказал, что пытался вытащить Энн-Мари из воды, когда сам почувствовал удар током. Джо также заметил ее iPhone в ее руках и кабель в воде.

Реклама

Патологоанатом подтвердил, что причиной смерти стал электрический шок. Специалисты зафиксировали ожоги на груди и левой руке погибшей. По их данным, нет никаких признаков того, что другие проблемы со здоровьем матери троих детей способствовали ее смерти. Результаты токсикологических тестов на наркотики и алкоголь также дали отрицательный результат.

Причиной смерти Энн-Мари было признано поражение электрическим током от зарядного кабеля и телефона, когда она находилась в ванной.

Инженер-консультант по судебным расследованиям Пол Коллинз заявил суду, что, вероятно, телефон женщины упал в воду. Пытаясь схватить его, ее правый палец коснулся насадки для душа, что привело к поражению ее током.

"Странно это говорить, но если бы она не вынула руку из ванны, то, пожалуй, была бы до сих пор жива", - сказал он.

Реклама

Говоря о важности неиспользования устройств в ванной комнате у воды, Коллинз сказал: «Оставьте их на туалетном столике. Неважно, заряжаются они или нет».

Мужчина О'Горман выразил возмущение рекламой современных смартфонов, которая говорит об их водонепроницаемости. По его мнению, это создает у пользователей неверное впечатление, что телефон можно безопасно держать рядом с водой.

Напомним, мы писали о том, что парень продал почку ради iPhone и iPad 2. К такому шагу он прибег в 17-летнем возрасте. Сейчас ему 31 год, и он по-прежнему страдает последствиями этого решения.