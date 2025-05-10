Математическая головоломка для детей поставила взрослых в тупик: сможете ли ее решить

Головоломка / © Pixabay

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Известная математическая головоломка для третьих классов стала настоящей проблемой для многих взрослых. Сможете ли вы решить эту задачу

Об этом пишет Daily Mail.

Один отец из Великобритании опубликовал изображение домашнего задания своего ребенка по математике для третьего класса на Reddit, анонимном форуме, поскольку сам он не мог понять, как правильно решить задачу.

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Он написал в теме «Помощь с домашним заданием»: «Мы с мужем чувствуем себя очень тупыми, потому что оба получили разные ответы. Помогите!»

Задача звучит так: «Шон делает две пиццы. Он дает восемь людям равную долю пиццы.»

Хотя на первый взгляд задача кажется достаточно простой, более 700 человек пытались решить ее, и многие столкнулись с той же проблемой. Некоторые утверждали, что ответ — 1/8, но другие были уверены, что правильный вариант — ¼.

Одни из комментаторов критиковали вопрос за то, что он «грамматически неправильный» и чрезмерно запутанный.

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Один из них написал: «Почему вы говорите 2/8? Если бы, скажем, 1 пицца для 8 человек, это было бы 2/16, а не 1/8. Как можно разделить 2 пиццы на 8 человек? Это должно быть 4/16!

Другой добавил: «Я не могу понять, почему в задании использовано выражение 'сколько пиццы', а не 'сколько частицы пиццы', потому что нужно угадать, что речь идет об одной пицце. Почему так сложно формулировать вопросы для детей?

Технически правильным ответом является ¼, если мы предположим, что две пиццы будут поделены, а не одна.

2 разделить на 8=0.25, что в виде дроби будет ¼.

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Но это также запутало некоторых взрослых, которые не могли понять, нужно ли разделять сумму на 9, а не на 8.

Один из комментаторов написал: «Не будет ли 9, если Шон тоже ест? Уже есть вопрос, сколько каждый получает, но имеет ли это в виду Шона?

Ответили: «Вопрос говорит, что он дает 8 людям. Там не сказано, что он ест тоже».

Это не первый случай, когда интернет возмущается из-за основных математических уравнений.

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Недавно появилась другая задача, которая стала вирусной из-за своей сложности, но только несколько человек смогли правильно решить ее.

Для того чтобы получить правильный ответ, нужно применить правило PEMDAS — концепцию, обычно излагаемую в пятом или шестом классе по программе Common Core.

PEMDAS — это аббревиатура для порядка операций при решении уравнения.

Прежде всего, нужно выполнить операции в скобках (P). Далее следуют ступени (E). Затем умножение и деление (MD), но умножение не обязательно должно идти перед делением.

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Последними выполняются сложение и вычитание (AS). Когда остаются только эти операции, их можно решать слева направо, потому что порядок не имеет значения.

Среди пользователей X, которые не были подготовлены к математической лекции, наиболее популярной ошибкой был ответ 5, являющийся результатом решения задачи без учета правил PEMDAS.

Применив PEMDAS, первым шагом является умножение и деление, так как в уравнении нет скобок или степеней. После решения 3×3 и 3÷3 уравнения становится 9 — 1 + 3.

Простое сложение и вычитание дают окончательный результат 11.

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Напомним, ранее мы писали о загадках на логику обо всем на свете , интересных вопросах на смекалку для взрослых и детей.