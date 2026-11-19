Головоломка с спичками

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Головоломки со спичками – интересный способ проверить логическое мышление, внимательность и смекалку. На первый взгляд такие задачи кажутся простыми, ведь для их решения не нужны сложные математические вычисления. Однако найти правильный ответ с первой попытки удается не всем.

Особенность подобных головоломок состоит в том, что нужно посмотреть на обычные цифры под другим углом и понять, как изменится число, если переставить только один элемент.

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Предлагаем проверить свою внимательность с помощью интересной задачи со спичками.

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Головоломка: как уменьшить число 50, переместив одну спичку

На изображении спички изложены в форме числа 50. Ваша задача — сделать это число меньше, изменив расположение только одной спички.

Соблюдайте три простых правила:

Можно передвинуть только одну спичку.

Забирать спички или добавлять новые запрещено.

После перестановки должно образоваться правильное двухзначное число менее 50.

Попытайтесь справиться с заданием за 15 секунд.

Внимательно рассмотрите обе цифры и подумайте, какую спичку можно переставить, чтобы получить новое число.

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Не торопитесь просматривать ответ. Иногда решение оказывается гораздо проще, чем кажется вначале.

Правильный ответ на головоломку

Правильный ответ - 30.

Чтобы получить это число, нужно изменить только первую цифру – 5.

Для этого:

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Заберите вертикальную спичку, расположенную в верхней левой части цифры 5. Переставьте его в верхнюю правую часть этой цифры. В результате пятерка превратится в тройку, а ноль останется без изменений.

Таким образом, вместо начального числа 50 получим 30, которое на 20 меньше.

Все условия задания выполнены: передвинута только одна спичка, а полученное число является двухцифровым и меньше первоначального.

Такие головоломки показывают, сколь важно уметь замечать нестандартные решения. Иногда для правильного ответа достаточно немного изменить привычный взгляд на задачи.

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