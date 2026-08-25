Математическая ловушка для мозга: почему школьный пример 50— 25 ÷ 5 × 2 сводит людей с ума

Простой математический пример ставит в тупик даже взрослых. / © Фото из открытых источников

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Недавно в социальных сетях стал очень популярен простой на первый взгляд математический пример 50 - 25 ÷ 5 × 2, который вызвал массовые споры среди интернет-пользователей относительно правильного ответа. Большинство людей допускают грубую ошибку при вычислениях исключительно из-за элементарного игнорирования базовых школьных правил относительно очередности выполнения операций.

О правильном алгоритме решения этой задачи рассказывает Blikk.

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Типичная ошибка: почему результат 10 неправильный

Когда люди видят число 50 со знаком минуса после него, они инстинктивно начинают вычисление именно с вычитания. Они вычитают 25 из 50 и получают 25, далее делят этот результат на 5, а затем умножают полученную пятерку на 2. В результате такой последовательности действий получается ответ 10, который кажется многим вполне логичным.

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Главная проблема заключается в навыках нашего повседневного мышления, заставляющего нас читать и считать исключительно слева направо. При этом люди совсем не обращают внимания на строгую математическую иерархию действий. Кроме того, многие ошибочно считают умножение приоритетнее деления, хотя на самом деле эти действия обладают абсолютно равной силой.

Пошаговое решение и математические правила

Математика имеет четко определенные законы, согласно которым умножение и деление всегда получают более высокий приоритет при добавлении и вычитании. Поскольку эти два действия имеют одинаковый статус, мы должны выполнять их строго в порядке появления в примере слева направо. Чтобы получить правильный ответ в выражении «50 – 25 ÷ 5 × 2», нужно сделать три простых шага.

Сначала выполняем деление: 25÷5=5.

Затем полученный результат умножаем на 2:5×2=10.

Напоследок выполняем вычитание: 50 – 10 = 40.

Следовательно, правильным ответом на данную популярную загадку остается число 40.

Как никогда не ошибаться в таких расчетах

Секрет точных вычислений состоит не в скорости, а в безупречном понимании и соблюдении иерархии математических операций. Эксперты напоминают базовый порядок расчетов: сначала мы раскрываем скобки, потом вычисляем степени и корни, далее выполняем умножение и деление, а уже в конце — сложение и вычитание. Этот краткий пример прекрасно демонстрирует необходимость останавливаться на несколько секунд, считая мысленно, чтобы не попасть в ловушку собственной спешки.

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Недавно в социальных сетях приобрел большую популярность простой на первый взгляд математический пример 50 - 25 ÷ 5 × 2, который вызвал массовые споры среди интернет-пользователей относительно правильного ответа. Большинство людей допускает грубую ошибку при вычислениях не из-за сложности самих цифр, а из-за элементарного игнорирования базовых школьных правил относительно очередности выполнения операций.

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