Математическая загадка, которая ломает мозг: попробуйте найти правильный ответ

Математика вызывает разные эмоции: кто-то ее обожает, а кто-то не терпит. Однако, независимо от вашего отношения, решение математических задач полезно для мозга. Это укрепляет нейронные связи, улучшает способность к решению проблем, развивает логическое мышление и повышает психическую стойкость.

Об этом пишет Mirror.

Поэтому время от времени следует бросать себе вызов и решать головоломки. Это может оказать положительное влияние на ваше ментальное здоровье. Если вы готовы, попытайтесь решить эту алгебраическую задачу. Она имеет удивительно простое решение, хотя на первый взгляд кажется очень сложной.

Задание

Вам дано два равенства:

ab=162

a/b=18

Используя эти данные, вам нужно найти значение выражения:

a+b/b=?

Подсказка

В выражении ab=162 буквы a и b означают, что эти значения следует умножить. Таким образом, a×b=162.

Чтобы решить задачу, вам нужно найти два числа, которые при умножении дают 162, а при делении — 18. Помните, что a должно быть больше b, иначе при делении вы получите отрицательное число.

Ответ

Правильный ответ — 19.

Метод 1: Поиск значений a и b

Значения a=54 и b=3.

54×3=162

54/3=18

Теперь подставим эти значения в конечное выражение:

(54+3)/3=57/3=19

Метод 2: Логическое мышление

Эту задачу можно было решить гораздо проще, даже не находя конкретных значений a и b.

Исходное выражение (a+b)/b можно упростить: (a+b)/b=a/b+b/b=a/b+1

Поскольку нам известно, что a/b=18, мы можем просто подставить это значение: 18+1=19

