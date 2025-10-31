Математический лайфхак: в соцсетях стал вирусным быстрый метод умножения больших чисел

Гениальный метод позволяет легко перемножить два в боковых числа.

Многим школьникам и взрослым математика дается нелегко, особенно когда дело доходит до умножения больших чисел. Однако в социальных сетях приобрел популярность малоизвестный метод, позволяющий умножать большие числа всего за несколько секунд, значительно быстрее традиционного «умножения в столбик».

Этот гениальный лайфхак быстро стал вирусным в TikTok.

Трюк с сотней: как это работает

Видео, опубликованное на аккаунте Sums of Anarchy, показывает, как скоро можно решить пример 97×94. По традиционной методике это потребует определенного времени, но по новому способу — только мгновение.

Суть метода заключается в использовании числа 100 в качестве ориентира, а все действие делится на два этапа:

Находим первые две цифры ответа: Надо выяснить, на сколько каждое число меньше 100 (97 меньше 3, 94 меньше 6).

Далее берем одну разницу и отнимаем ее из другого числа. (97 — 6 = 91, или 94 — 3 = 91).

91 становится первыми двумя цифрами ответа.

Находим последние две цифры ответа: Умножаем две найденные разницы. (3×6=18).

Объединяем результаты. Ответ: 9118.

Этот метод срабатывает и для чисел, которые больше 100. Например, для 103×104 мы добавляем разницы: 103 + 4 = 107 (первые цифры), и 3×4 = 12 (последние цифры). Результат: 10712.

Недостаток, который легко обойти

Единственный аспект: вторая часть ответа не может быть однозначным числом.

К примеру, если мы умножаем 98×99. Первые цифры: 98 — 1 = 97. Вторые цифры: 2×1 = 2. Следовательно, нам не хватает одной цифры. Поэтому мы просто добавляем перед ней нуль, превращая ее в 02.

Результат: 9702.

Автор видео, Доминик Миранда, утверждает, что этот трюк работает всегда. По ее словам, по этому способу легче всего перемножать числа, которые ближе к сотне, а чем они больше или меньше 100, тем сложнее становятся вычисления.

«Такие техники часто отвергают как глупые трюки, которые не всегда работают, но это клевета! Он всегда работает, просто не всегда упрощает умножение», — объяснила Доминик Миранда.

Комментаторы под видео были потрясены открытием. Многие благодарили за лайфхак, а некоторые жалели, что не выучили его раньше.

«Я, возможно, не так сильно ненавидел бы математику, если бы узнал эти вещи», — написал один из пользователей.

Напомним, отец с дипломом не смог решить задачу третьеклассника. Правильный ответ ошеломил Сеть, ведь оказалось, что ошибка в учебнике.