Математический вызов для настоящих гениев: переместите одну спичку и исправьте уравнение за 25 секунд

Спички — простой, но невероятно эффективный инструмент для тренировки ума. Они доступны всем, легки в пользовании и создают отличные возможности для интересного и полезного досуга.

Хотите проверить свои способности и почувствовать себя настоящим гением математики? Попытайтесь решить такую задачу.

Взгляните на изображение:

В уравнении “30:10=9” была допущена ошибка. Ваша задача — переместить только одну спичку, чтобы выражение стало правильным. И сделать это нужно быстро — всего за 25 секунд. Сможете справиться?

Если вы быстро нашли решение и уложились во время, поздравляем! Вы продемонстрировали молниеносную реакцию и гибкость мышления, характерные для подлинных ценителей математики.

Решение:

Берем спичку из цифры 9 и превращаем ее в цифру 3, а лишнюю спичку размещаем между цифрами 3 и 0.

Получаем правильное выражение: 3−0:10=3.