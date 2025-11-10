- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 369
- Время на прочтение
- 1 мин
Математический вызов для настоящих гениев: переместите одну спичку и исправьте уравнение за 25 секунд
Прокачиваем мозг: игра со спичками — для настоящих математических гениев.
Спички — простой, но невероятно эффективный инструмент для тренировки ума. Они доступны всем, легки в пользовании и создают отличные возможности для интересного и полезного досуга.
Хотите проверить свои способности и почувствовать себя настоящим гением математики? Попытайтесь решить такую задачу.
Взгляните на изображение:
В уравнении “30:10=9” была допущена ошибка. Ваша задача — переместить только одну спичку, чтобы выражение стало правильным. И сделать это нужно быстро — всего за 25 секунд. Сможете справиться?
Если вы быстро нашли решение и уложились во время, поздравляем! Вы продемонстрировали молниеносную реакцию и гибкость мышления, характерные для подлинных ценителей математики.
Решение:
Берем спичку из цифры 9 и превращаем ее в цифру 3, а лишнюю спичку размещаем между цифрами 3 и 0.
Получаем правильное выражение: 3−0:10=3.