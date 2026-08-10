Матери-орангутанги устраивают своим детенышам "свидание" для игр: ученые совершили неожиданное открытие

Орангутанг / © unsplash.com

Реклама

Матери-орангутанги, обычно ведущие уединенный образ жизни, могут прилагать дополнительные усилия, чтобы обеспечить своим детенышам общение со сверстниками. К такому выводу пришли ученые после многолетних наблюдений за дикими борнейскими орангутангами.

Об этом пишет Earth.

Реклама

Что известно об открытии

Орангутанги гораздо менее социальные, чем многие другие человекоподобные обезьяны. Взрослые самки преимущественно передвигаются по лесу самостоятельно вместе с детенышами, поэтому молодняк нечасто имеет возможность встретить ровесников.

Реклама

В то же время, игры имеют важное значение для развития молодых животных. В них они могут отрабатывать двигательные навыки, учиться взаимодействовать с другими и лучше справляться с эмоциями.

Исследователи проанализировали данные, собранные на исследовательской станции Туанан в Центральном Калимантане, Индонезия. Наблюдения за дикими борнейскими орангутангами длились 15 лет и охватили более 32 тысяч часов.

В исследовании учли поведение 31 детеныша, рожденного у 14 самок. Ученые фиксировали маршруты животных, их питание, социальные контакты и игры.

Оказалось, что детеныши чаще играли со ровесниками, которые были примерно такого же возраста. При этом самки чаще использовали участки леса, где пересекались их территории с территориями других самок, когда их детеныши были близки по возрасту.

Реклама

Социальные встречи имели для самок определенную «цену». В дни, когда они проводили время вблизи других орангутангов, животные преодолевали большие расстояния и тратили меньше времени на поиск пищи.

Когда же детеныши действительно начинали играть, матери передвигались еще больше и кормились меньше.

Особенно интересно было то, что самки меняли поведение еще накануне встречи. Они чаще отправлялись дальше привычных мест в направлении центральной части территории другой самки.

После того, как детеныши поиграли, матери возвращались к своим привычным маршрутам.

Реклама

По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что встречи не всегда были случайными. Самки, вероятно, следят за другими орангутангами поблизости и создают возможности для социализации своих детенышей.

В то же время, ученые отмечают: наблюдения не позволяют утверждать, что орангутанги сознательно планируют «свидание» так же, как это делают люди.

Исследователи считают, что результаты демонстрируют важную, но малозаметную форму материнской заботы. Самки не только кормят, носят, защищают и учат потомство — они могут создавать условия для его общения с другими детенышами.

В то же время будущие исследования должны выяснить, дают ли такие игры долгосрочные преимущества молодым орангутангам и влияют ли они на их поведение во взрослом возрасте.

Ученые также заметили, что игры происходили чаще в периоды, когда в лесу было больше фруктов. Это может свидетельствовать о том, что при более благоприятных условиях животным легче тратить время и энергию на социальное взаимодействие.

Как мы писали ранее, ученые обнаружили новый вид хищного ракообразного на глубине почти 8 тысяч метров в Тихом океане — в Атакамской впадине, где давление примерно в 790 раз выше, чем на поверхности. Животное назвали Dulcibella camanchaca: оно обитает в полной темноте при температуре воды чуть выше 0 °C, но способно плавать, охотиться, линять и размножаться. Исследователи подтвердили, что это не только новый вид, но представитель ранее неизвестного рода. Каким же образом организм ракообразного приспособился к столь экстремальному давлению, пока остается загадкой

Новости партнеров