Материнская отвага: женщина из Нью-Йорка спасла от похищения своего сына

Материнская отвага: женщина из Нью-Йорка спасла от похищения своего сына

Злоумышленника задержали.

Жительница американского Нью-Йорка спасла от угона своего пятилетнего сына.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 июля.

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Женщина буквально вырвала его из рук нападавшего, который схватил мальчика и уже успел запихнуть в свою машину. Инцидент сняла камера наружного наблюдения на одной из улиц.

По ее словам, неизвестный напал, когда она с тремя детьми шла, чтобы встретить мужа с работы. Мальчик — невредим, а злоумышленника уже задержали.

Новости мира: женщина из Нью-Йорка спасла от похищения своего пятилетнего сына

Как сообщалось, семейная пара из провинции Шаньдун (Китай) испытала жестокий метод наказания собственной дочери за плохого поведения: родители покинули ее на необитаемом острове. По их словам, дочь плохо училась, а потом вообще оставила школу. В дополнение, как отметила мать, "ребенок постоянно ела".

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