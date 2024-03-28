Майк Тайсон выпустил конопляные конфеты в виде погрызенных ушей в память о своем громком бое

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон выпустил конопляные конфеты в форме погрызенных ушей.

Об этом пишет Sky News.

Причудливые продукты являются отсылкой к тому, как Тайсон откусил часть уха своего оппонента Эвандера Холифилда во время боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA в Неваде в 1997 году.

Продукты были выпущены Tyson 2.0 – каннабисовой компанией, основанной культовым боксером, известным как "железный Майк".

Конфеты в форме погрызенных ушей / Фото: Tyson 2.0

Они выпускаются со вкусами черной ежевики, кислого яблочного пунша и арбуза. Съедобные продукты доступны в онлайн-магазине компании, но уже были замечены в магазинах Нью-Йорка.

Говорят, что не все в каннабисной индустрии в восторге от выпуска продукта Тайсона. Бывший боксер был осужден за изнасилование в 1992 году, а также обвинен в домашнем насилии.

Бой Тайсона против Холифилда в 1997 году, когда они во второй раз встретились на ринге, стал известен как "Бой укусов" – из-за акта частичного каннибализма, который совершил "железный Майк". Спортивная комиссия штата Невада отозвала боксерскую лицензию Тайсона и оштрафовала его на 3 миллиона долларов.

Майк Тайсон и Эвандер Холлифилд / Фото: Getty Images

Эвандер Холифилд / Фото: Getty Images

Он ушел из профессионального бокса в 2005 году, имея 50 побед, в том числе 44 нокаутом, и шесть поражений.

Ранее в этом месяце он объявил, что сразится с боксером Джейком Полом, который стал известным благодаря YouTube, в поединке, который будет показан в прямом эфире на Netflix позже в этом году.

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