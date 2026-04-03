Компания Hellmann's вместе с учеными решила ответить на, казалось бы, шутливый вопрос: можно ли считать майонез музыкальным инструментом. И ответ оказался неожиданно серьезным — да, можно.

Как пишет New York Post, этот вопрос впервые прозвучал еще около 25 лет назад благодаря Патрику в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны». Тогда она была шуткой, но теперь получила научное обоснование.

К исследованию присоединилась доктор Рэйчел Дуркин из Университета Нортумбрии и команда экспертов в области музыкальных технологий. То, что долгое время существовало как Интернет-мем, было проанализировано с точки зрения науки и признано: майонез способен выполнять функцию музыкального инструмента.

«Музыка всегда развивалась благодаря экспериментам. Если рассмотреть основные принципы создания звука музыкальными инструментами, становится ясно, что возможности использования нетрадиционных материалов безграничны», — отметила Дуркин.

Как майонез стал «инструментом»

В промежуточном отчете исследователи объяснили, что органология – наука о музыкальных инструментах – не ограничивает их только специально созданными предметами. Главное — способен ли объект создавать или изменять звук контролируемо.

Согласно Системе Горнбостеля-Сакса инструменты классифицируют по тому, что именно создает вибрацию для звука. В этом контексте майонез оказался удивительно универсальным:

в банке он ведет себя как ударный или резонирующий объект

в бутылке с дозатором – создает другие типы звуков

без емкости – может изменять акустику через свою текстуру

Фактически, майонез можно классифицировать даже разнообразнее, чем некоторые традиционные инструменты.

Исследование показало, что майонез обладает четкими акустическими свойствами благодаря своей структуре эмульсии.

«Звуки, которые он издает, не произвольны – они определяются его структурой как эмульсии», – отмечается в отчете.

Более того, при взаимодействии с ним – например, при сжатии или перемешивании – меняется его физическое состояние. Такая двусторонняя связь между материалом и звуком считается ключевой характеристикой музыкальных инструментов.

Исследователи подчеркивают, что граница между обычным предметом и музыкальным инструментом зависит от контекста, намерения и способа использования. Если майонез целенаправленно применяют для создания звука, он перестает быть просто приправой.

Чтобы доказать это на практике, Hellmann's вместе с музыкальным контент-криэйтором Энди Смитом создали трек Mayonnaise Is an Instrument. В композиции использованы исключительно звуки, полученные с помощью майонеза.

«Видеть, как люди действительно создают музыку с помощью майонеза и превращают это в настоящий трек, — это невероятное. Это не должно работать, но получается», — поделился Смит.

На самом деле идея использования необычных предметов в музыке не нова. Например:

Эрик Сати экспериментировал с пишущей машинкой

Джон Кейдж создал концепцию препарированного пианино

Дьордь Лигети использовал метрономы как инструменты

В современности даже существует Венский овощной оркестр, играющий на овощах.

«Каждый из них когда-то считался неожиданным кандидатом. Сейчас каждый из них является частью музыкальной истории. Майонез относится к этой традиции», — подытожили исследователи.

Интересно, что использование пищи в искусстве имеет давнюю историю. Художники, такие как Эд Руша и Дитер Рот, использовали продукты как материалы для создания своих работ.

