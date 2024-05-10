Мечта интроверта: мужчина нашел самую уединенную работу в Германии

Мужчина видит людей раз в неделю, когда ему привозят запасы еды и воды.

30-летний немец, орнитолог Якоб Вильдраут уже семь месяцев живет и работает на маленьком острове Тришен в Северном море. На острове, расположенном в 10 км от большой земли, нет постоянного населения. На этом клочке суши Якоб – единственный человек, который живет в единственном домике, построенном на сваях.

Об этом пишет BILD.

Мужчина рассказал, что на острове нет привычных благ цивилизации: водопровода, центрального отопления и электроснабжения, но все самое необходимое у него есть. Его дом оборудован солнечными батареями, а внутри есть дровяная печь, газовая плита и холодильник. Источника питьевой воды на острове нет, поэтому ее доставляют на остров на лодке раз в неделю, Моряки также привозят орнитологу-отшельнику запас продуктов и почту.

Якоб рассказал, что взял с собой из дома аптечку, запас одежды и обуви, специальное оборудование для работы, а также книги и игры для развлечения. Орнитолог говорит, что на острове ему не бывает одиноко или скучно, так как он общается с природой.

Работа орнитолога состоит в наблюдении за охраняемыми видами перелётных птиц, которые облюбовали этот остров для гнездования.

"Птицы очень доверчивы, подходят очень близко к хижине и ко мне... Чёрные гуси в 50 метрах за моим окном, чёрные дрозды под моим вагончиком, хотя я стою рядом, белобровики и скворцы на перилах. Остров становится для меня всё более знакомым… Были даже какие-то новые открытия: первый янтарь, первое кольцевание птиц, первый лёгкий солнечный ожог, первая в этом году встреча с морской свиньёй", — рассказал Вильдраут.

Напомним, какие вакансии чаще всего предлагают в Украине и сколько платят. В 2024 году предложений по работе ощутимо стало больше, даже возник дефицит кадров.

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