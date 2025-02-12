Медик под следствием за то, что прооперировал травмированную кошку в своей больнице – фото

Итальянский врач находится под следствием за то, что использовал больничное оборудование для диагностики своей травмированной домашней кошки, а затем прооперировал ее, чтобы спасти жизнь.

Об этом пишет Oddity Central.

Джанлука Фанелли, руководитель отделения интервенционной радиологии и нейрорадиологии в больнице Парини в Аости, Италия, недавно разделил людей на два лагеря – один считает его героем, который ценит жизнь больше правил и инструкций, а другой считает, что он должен понести ответственность за сознательное нарушение правил на своем рабочем месте.

Вечером 27 января, после того, как он отвез раненую кошку к ветеринару и получил страшный диагноз, врач-рентгенолог отвез Афину в больницу Парини и поместил ее на компьютерный томограф, чтобы получить представление о повреждениях внутренних органов. Затем он провел ей пневмоторакальную операцию в ангиографическом кабинете, чтобы спасти ее жизнь.

"Я выполнил свой долг. Без меня моя Афина умерла бы", – объяснил доктор Фанелли. "Я знал, что могу спасти ее только своевременным вмешательством. В то время, когда три компьютерных томографа не работали, после 20 часов вечера в понедельник 27 января, когда все исследования, запланированные на день, были закончены, а на всех диагностических аппаратах не было запланировано никаких срочных исследований, убедившись в отсутствии пациентов и, очевидно, не заступив на смену, я решил проверить, в каком состоянии она находится".

Джанлука Фанелли и Афина / Фото: Oddity Central

Афина всегда была авантюрной кошкой. В тот день она, как всегда, вылезла на крышу шестиэтажного дома, но на этот раз почему-то потеряла равновесие и упала на землю. Рентгенолог доставил ее в ветеринарную клинику, где сотрудники обнаружили переломы, отрыв по меньшей мере одно из двух легких с подозрением на пневмоторакс, а также возможные повреждения внутренних органов. Подтвердив внутренние повреждения с помощью компьютерной томографии, Фанелли смог провести дренирование легочной полости, что позволило наконец Афине снова дышать.

"Быть врачом означает выполнять миссию. Движущей силой является сама жизнь, которая течет в глазах доверяющих себя твоей опеке, и эта жизнь течет в каждом живом существе", — сказал итальянский врач. "Если бы моя кошка умерла, я бы никогда не смог себе этого простить, тем более что мои дети ее обожают".

Известие о поступке Джанлуки Фанелли облетело больницу и когда новость дошла до руководства, было назначено внутреннее расследование. В зависимости от его результатов Фанелли могут предъявить обвинения в растрате государственных средств и лишении пациентов необходимых услуг. Его делом занимается прокуратура города Аоста. Один из главных вопросов – почему врач-рентгенолог отвез кота в больницу Парини после получения вердикта из ветеринарной клиники, на который он отвечает "эмоциональностью момента" и "необходимостью вмешаться, поскольку это была ситуация жизни и смерти".

"Мой муж спас жизнь, и точка!" – сказала журналистам жена Джанлуки, местный политик Николетта Спелгатти. "В жизни делайте добро и никогда не беспокойтесь о последствиях. Законы людей и законы Вселенной не всегда совпадают".

Напомним, ветеринар покончил с собой из-за большого количества эвтаназии домашних животных. Он ввел препарат, предназначенный для животных.

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