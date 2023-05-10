Медики давали 12-летнему мальчику год жизни, но он уже празднует 30-летие: как это ему удалось

В США мужчина уже 18 лет живет с редкой формой рака, несмотря на то, что медики утверждали, что ему осталось жить только год. За это время он успел жениться и родить детей.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Отец двоих детей из Нэшвилла рассказал, что в 2005 году ему диагностировали опухоль головного мозга. Тогда еще подростком ему пришлось примириться с тем, что в возрасте 13 лет он может умереть. Мужчина утверждает, что медики были настолько уверены в своем прогнозе, что предложили его семье воспользоваться предложением фонда "Сверши желания" — и они отправились на отдых на Гавайские острова.

Американец добавляет, что у него диагностировали пиломиксоидную астроцитому – агрессивный вид рака с низкими показателями выживания. Ему сделали операцию, чтобы удалить как можно большую часть опухоли, а затем назначили лучевую терапию.

Муж говорит, что шансы на выживание у него до сих пор остаются небольшие. / Фото: mirror.co.uk

После лечения тогда молодой человек потерял кратковременную память, то есть ему было трудно запоминать имена людей или то, что он только что сделал или съел.

Несмотря на болезнь, мужчина решил жить полноценной жизнью — он женился, родил детей и даже устроился на работу в больницу, где ему поставили шокирующий диагноз.

"Врачи понятия не имели, почему моя операция и лечение были столь успешными. Больница отправила мою опухоль на исследования, и они продолжали делать мне регулярные МРТ-сканирование ежегодно вплоть до сегодняшнего дня. В этом году я прошел последнее МРТ-обследование", — вспоминает американец.

Больной раком рассказал, что все еще страдает от потери памяти и вынужден носить с собой небольшой блокнот, чтобы записывать все происходящее.

Теперь ему каждый год делают сканирование мозга, чтобы убедиться, что опухоль не начала расти снова.

Напомним, женщина из Великобритании, которой врачи годами советовали похудеть, имела кисту весом в 41 килограмм. Только после операции ее жизнь улучшилась.

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