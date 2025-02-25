Медики и копы приехали на вызов и хохотали, когда обнаружили, кого нужно спасать — фото

В Польше напуганная женщина вызвала скорую для статуи Иисуса. Это произошло после того, как в Турции женщина пережила нервный срыв из-за снеговика, потому что подумала, что это был труп.

Как сообщает Miejski Reporter, в Варшаве службы экстренной помощи получили сообщение о том, что на улице Мйодовой, 13 лежит без сознания человек, не подающий признаков жизни. На место происшествия немедленно выехали бригада скорой помощи и полиция.

Звонившая женщина указала спасателям на фигуру, лежавшую на скамейке рядом с тротуаром в хорошо освещенном месте, неподалеку от оживленной дороги. На первый взгляд, ситуация выглядела серьезно. Однако, подойдя поближе, медики поняли, что помощь здесь не нужна.

Скульптура "Бездомный Иисус" в Варшаве / Фото: Miejski Reporter

"Мужчина" на скамейке был не кем иным, как скульптурой "Бездомный Иисус" авторства канадского скульптора Тимоти Шмальца.

Это произведение искусства, призванное привлечь внимание к проблеме бездомных, изображает Иисуса в образе спящего на скамейке человека. Лица и руки скрыты под одеялом, видны только босые ноги со следами от распятия гвоздей — именно это идентифицирует фигуру как Иисуса.

Скульптура "Бездомный Иисус" в Варшаве / Фото: Miejski Reporter

Водительница, заметившая человека "без сознания", призналась, что не увидела никаких признаков дыхания. Она действовала по зову совести, вызвав скорую помощь, поскольку считала, что стала свидетелем несчастного случая. Спасатели поблагодарили ее за внимательность, но посоветовали в дальнейшем быть более осмотрительной, ведь место было хорошо освещено, и можно было обратиться к прохожим за помощью.

Подобные случаи — не редкость, ведь скульптура выглядит очень реалистично.

"Бездомный Иисус" был установлен перед варшавским костелом Преображения Господня в июне в 2021 году по инициативе Ассоциации польских кавалеров Мальты. Цель скульптуры – напомнить обществу о тех, кто оказался в кризисной ситуации.

Хотя спасатели и посмеялись над курьезной ситуацией, они подчеркнули важность бдительности и готовности помочь в любой ситуации.

Напомним, недавно шокированная женщина нашла на помойке "мертвые тела", которые на самом деле были секс-куклами. Сначала после обнаружения находки ей стало плохо.

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