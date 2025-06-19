Медики нашли предвестник инфаркта, который есть у всех больных: подробности

Боль в сердце / © pixabay.com

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Итальянские ученые из университета и поликлиники Tor Vergata сделали важное открытие в кардиологии: у людей с высоким риском инфаркта миокарда обнаружен характерный генетический маркер в крови. Это позволяет медицинским специалистам заранее определять потенциальных пациентов и принимать меры.

Об этом сообщают Новости Ю.

В исследовании принимали участие две группы пациентов: со стабильной ишемической болезнью сердца и инфарктом. Сравнительный анализ показал наличие особых молекулярных вариантов, которые могут выступать как надежные биомаркеры риска.

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«Это не первый биомаркер, но, возможно, самый важный. Он позволяет выявить пациентов, нуждающихся в немедленной оценке и терапевтическом вмешательстве», — подчеркнул ректор университета Tor Vergata Джузеппе Новелли.

Использование этого маркера в клинической практике может изменить подход к лечению сердечных недугов. Он позволяет еще до появления симптомов инфаркта идентифицировать пациентов, имеющих самый высокий уровень угрозы. Такие данные могут использоваться в отделениях неотложной помощи в качестве эффективного прогностического инструмента.

Ученые отмечают: сочетание образа жизни и наследственности является ключевым фактором сердечных заболеваний, поэтому своевременное выявление угрожающих изменений — шанс спасти жизнь.

Напомним, международная команда исследователей, возглавляемая учеными из Стэнфордского университета, установила, что старение человеческого организма не равномерный процесс.

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По данным, собранным в ходе масштабного молекулярного анализа, существуют два возрастных периода, когда тело претерпевает особо стремительные изменения — в среднем возрасте 44 и 60 лет.