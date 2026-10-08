Медики назвали преимущества для владельцев кошек: как питомцы могут влиять на здоровье

Положительное влияние кошек

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Другие исследования показали, что общение с котами может помогать организму реагировать на стресс. В то же время ученые отмечают, что не все выявленные преимущества означают, что именно домашний любимец непосредственно улучшает здоровье. Часть результатов свидетельствует о статистической связи, причины которой еще предстоит исследовать.

Владельцы кошек могут иметь более низкий риск смерти от инфаркта

Одно из самых интересных исследований было проведено американскими учеными под руководством врача Аднана Куреши. Его результаты были опубликованы в журнале Journal of Vascular and Interventional Neurology.

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Исследователи проанализировали данные 4435 взрослых людей, среди которых 2435 сообщили, что имели кошек на момент опроса или раньше. За участниками наблюдали в течение примерно 20 лет.

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Выяснилось, что среди людей, ранее державших кошек, относительный риск смерти от инфаркта миокарда был на 37% ниже по сравнению с теми, кто никогда не имел кота. Результат сохранялся после учета других факторов, включая возраст, курение, артериальное давление и диабет.

Даже 10 минут общения с котами могут снизить стресс

Еще одно интересное преимущество обнаружили исследователи Университета штата Вашингтон.

В рандомизированном эксперименте приняло участие 249 студентов. Их разделили на четыре группы, одни непосредственно общались с котами и собаками, другие наблюдали за этим, просматривали фотографии животных или ждали своей очереди.

Участники первой группы в течение 10 минут могли гладить животных, играть с ними и проводить рядом время. После такого общения у них зафиксировали более низкий уровень кортизола — гормона, связанного со стрессовой реакцией организма, — по сравнению с другими группами.

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Важно, что в эксперименте участвовали и кошки. и собаки. Поэтому исследование подтверждает пользу кратковременного непосредственного контакта с этими животными, но не позволяет утверждать, что коты снижают кортизол эффективнее .

Кошки могут помогать людям чувствовать себя менее подавленными

Домашние животные могут играть немаловажную роль и в эмоциональной жизни человека.

В 2024 году ученые опубликовали систематический обзор 21 исследования, посвященного связи между взаимодействием с домашними животными и психическим здоровьем во время пандемии COVID-19.

Они обнаружили, что более прочная эмоциональная связь с животным в части исследований была связана с менее выраженными симптомами депрессии и другими психологическими трудностями.

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В то же время, результаты тревожности оказались неоднозначными. Сильная привязанность к животному иногда сопровождалась и более высоким уровнем тревоги — например, из-за волнения за его здоровье или связанных с уходом обязанностей.

Значит ли это, что стоит завести кота ради здоровья

Несмотря на интересные результаты, у ученых пока нет достаточных оснований рекомендовать содержание кота как способ профилактики инфаркта, депрессии или других заболеваний.

Исследования показывают, что взаимодействие с животными может приносить психологический комфорт и влиять на физиологические показатели стресса. Но польза зависит от конкретного человека, его отношений с животным и многих других обстоятельств.

Итак, наиболее убедительный вывод состоит в том, что общение с котами может быть приятной частью повседневной жизни и помогать уменьшать стресс. Возможная связь между содержанием кошек и здоровьем сердца остается перспективной темой для дальнейших исследований.

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