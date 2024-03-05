Медики озадачены: мужчина в течение 50 лет не пил ничего, кроме кока-колы

Пенсионер из Бразилии утверждает, что последние 50 лет не пил ничего, кроме кока-колы.

Об этом пишет Daily Star.

70-летний Роберто Педрейра говорит, что не пил воду с тех пор, как был молодым парнем, что озадачило медицинских работников. Даже когда он находился в больнице, борясь с Covid-19, он сказал медикам, что хочет запивать таблетки стаканом газировки, а не воды.

Роберто Педрейра / Фото: CEN

Он рассказал местным СМИ: "Я не пил воду уже 50 лет. Я не люблю воду".

Роберто сказал, что предпочитает Coke Zero, вышедшую в 2005 году, а до этого пил обычную колу. Его крестник, 27-летний Жоао Пайшао сказал: "Тому, кто его не знает, может показаться, что это неправда, и это достаточно невероятно. Он пьет газировку даже с мороженым".

Его семья подтвердила, что несмотря на необычную диету, ему удалось победить Covid-19, и он никогда серьезно не болел.

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Жоао добавил: "Он просто предпочитает пить газировку, но следит за собой. Он ходит по всем больницам, принимает все лекарства. Вот только проблема с употреблением алкоголя особо не меняется".

Диетолог Грейс Фурланетто Арраес предупредила, что безалкогольные напитки никогда не должны заменять воду. Она сказала: "Газировка не заменяет воду — ни обычные безалкогольные напитки, ни безалкогольные напитки с нулевым содержанием сахара. Обычные безалкогольные напитки богаты сахаром и добавками, имеют высокую калорийность и способствуют увеличению веса, а, следовательно, повышению уровня глюкозы, увеличивая риск развития диабета и других хронических неинфекционных заболеваний".

Напомним, ранее 75-летняя женщина заявила, что уже полвека ничего не ест. Она употребляет только воду и безалкогольные напитки.

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