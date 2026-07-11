Медики побили мировой рекорд по количеству поцелуев — видео

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Ренато Байма Гая и Наяра Роберта Рибейро де Маринс из Бразилии установили необычный мировой рекорд, продемонстрировав невероятную скорость поцелуев.

Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, за 30 секунд влюбленные успели поцеловаться 195 раз, официально став рекордсменами в своей категории.

Достижение приобрело особый символизм, ведь было установлено накануне Международного дня поцелуев, который ежегодно празднуют 6 июля.

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32-летний Ренато и 33-летняя Наяра рассказали, что решили побить рекорд вместе, поскольку искренне считают себя «лучшей парой в мире».

Влюбленные работают врачами и во время пандемии COVID-19 были среди медиков, работавших на передовой. Пара находится в отношениях уже полтора года.

Для Ренато это далеко не первый мировой рекорд. Он уже известен как серийный рекордсмен и ранее установил несколько необычных достижений, среди которых быстрая установка и опрокидывание 10 книг — за 6,68 секунды, а также наибольший угол поворота стопы среди мужчин — 210,66 градуса.

По словам бразильца, новое достижение стало для него особенным. Он убежден, что теперь является бразильцем с самым большим количеством мировых рекордов. Кроме того, мужчина хотел, чтобы имя его любимой навсегда осталось рядом с его собственным в Книге рекордов.

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Ренато, у которого черный пояс из тхэквондо, признается, что буквально «зависим от побед» и постоянно ищет новые вызовы.

Во время рекордной попытки он был одет в футболку своей любимой футбольной команды “Сан-Жозе”. Мужчина молниеносно целовал Наяру в щеку, а она отвечала широкой улыбкой.

Впрочем, на этом пара останавливаться не собирается. Следующей их целью станет рекорд по наибольшему количеству поцелуев за одну минуту.

В настоящее время это достижение принадлежит японцам Черри Йошитаке, более известному как Мистер Черри и Кумико Сиратори. Им удалось обменяться 277 поцелуями за 60 секунд.

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Ренато отмечает, что его рекорды преследуют не только развлекательную цель. Он хочет вдохновлять людей своим примером и распространять позитивные месседжи.

«Я донор костного мозга, у меня СДВГ, и я хочу доказать, что люди с СДВГ способны на все, чего пожелают», — сказал рекордсмен.

Он также надеется, что его пример поощрит больше жителей Бразилии участвовать в попытках установить мировые рекорды и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, 69-летний дедушка стал донором-рекордсменом. Стало известно, сколько литров крови он сдал.

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