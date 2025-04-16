"Медицинское бедствие": десятки доноров спермы стали отцами более 25 детей каждый

Более 85 доноров стали родителями более 25 детей

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Более 85 доноров спермы превысили разрешенное количество и стали отцами 25 и более детей в Нидерландах.

Об этом сообщило NVOG (Королевское общество акушерства и гинекологии Нидерландов), говорится в The Guardian.

После введения новой системы регистрации оказалось, что клиники по лечению бесплодия десятилетиями нарушают действующие правила донорства спермы. А некоторые из них намеренно использовали партии спермы более 25 раз, обменивались спермой без необходимых документов или ведома доноров и позволяли тем же донорам сдавать сперму в нескольких клиниках.

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«Количество так называемых «массовых доноров» должно быть нулевым. От имени всей профессии мы хотим извиниться. мы не делали таким образом, как должны были делать», — сказала гинеколог Марике Шоненберг.

Закон, который должен был снизить риски незапланированного инцеста и генетических аномалий, запрещает донорам быть отцами более 25 детей в Нидерландах еще с 1992 года. Однако из-за строгих законов о конфиденциальности контроль был практически невозможен.

По ее словам, с 2004 года, когда отменили право доноров на анонимность, статистика свидетельствует, что в Нидерландах было по меньшей мере 85 «массовых доноров» (тех, кто стал биологическим отцом по меньшей мере 25 детей — ред.). Большинство же из этих мужчин стали биологическими отцами от 26 до 40 детей, однако некоторые из них имели от 50 до 75 детей. Среди доноров по меньшей мере 10 — врачи-репродуктологи, например Ян Карбаат, который незаконным путем стал отцом по меньшей мере 82 детей в своей клинике, говорит Шоненберг.

Самый плодовитый донор — Джонатан Джейкоб Мейер, ставший героем документального фильма «Мужчина с 1000 детей», ставший отцом не менее 550 детей во всем мире. В частности, более 100 детей Мейера зачаты в голландских клиниках.

Также существует предположение, что в Нидерландах может быть не менее 3000 детей, имеющих 25 или более сводных братьев и сестер. При этом она высказалась, что эти данные стали «медицинским бедствием».

Напомним, ранее стало известно, что мужчина занялся сексом с 200 женщинами и родил 160 детей.

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