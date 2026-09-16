Медработник случайно отрезала палец годовалому ребенку: что произошло

Годовалому ребенку случайно отрезали часть пальца ножницами / © pixabay.com

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Годовалый мальчик в Таиланде получил серьезную травму буквально перед выпиской из больницы. Во время снятия повязки с руки помощница медсестры ножницами случайно отрезала ребенку часть указательного пальца. Чтобы попытаться его спасти, малышу впоследствии провели две операции.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Ребенок находился в медицинском учреждении с 2 сентября из-за респираторной и желудочно-кишечной инфекций. Состояние мальчика улучшилось, поэтому 11 сентября его планировали выписать домой. Перед выпиской необходимо было удалить внутривенную трубку, закрепленную на руке марлей.

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Мать ребенка Вифафон Намхан рассказала, что медработник пыталась разрезать повязку ножницами. Марля не поддавалась, поэтому потребовалось несколько попыток. Впоследствии женщина заметила сильное кровотечение, а из-под повязки выпала отрезанная часть пальца ее сына.

После получения травмы мальчику сразу оказали медицинскую помощь. Отрезанную часть пальца сохранили в холодильнике, а ребенка доставили в больницу Сунпаситтипрасонг, где к лечению привлекли пластических хирургов.

Малышу провели две операции, во время которых медики пытались пришить отрезанную часть пальца. Удалось ли его спасти, пока неизвестно — врачи должны оценить результат операций позднее. По словам матери, мальчик все еще испытывает боль и продолжает лечение.

Помощницу медсестры, работавшую с ребенком, временно отстранили от работы. Обстоятельства инцидента расследуются, а администрация больницы заявила о пересмотре процедур ухода за пациентами.

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Медицинское учреждение также принесло извинения семье и пообещало покрыть медицинские и транспортные расходы, выплатить компенсацию и в дальнейшем оказывать поддержку семье. Мать мальчика сообщила, что в связи с инцидентом она также обратилась в полицию.

Напомним, что обычное похмелье оказалось совсем не тем, чем казалось 23-летнему мужчине. После появления головной боли врачи обнаружили у него редкую опухоль головного мозга.

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