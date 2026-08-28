Медицинское чудо: женщина родила двойню от разных биологических родителей

Суррогатная мать родила двойню с разными генами / © Getty Images

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В австралийском штате Квинсленд женщина родила близнецов , имеющих разные наборы биологических родителей. Эта медицинская аномалия возникла из-за фантастического совпадения естественной незапланированной беременности и процедуры искусственного оплодотворения в рамках программы суррогатного материнства.

Об этом пишет The Guardian.

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Предыстория и неожиданное открытие

Эта история началась, когда австралийские супруги начали искать суррогатную мать, поскольку женщина родилась без матки и не могла выносить ребенка самостоятельно. Из-за общих друзей они познакомились с другой парой, которая уже имела пятерых собственных детей и добровольно согласилась помочь друзьям воплотить их мечту об отцовстве.

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Процедура искусственного оплодотворения и переноса эмбриона состоялась в апреле 2025 года, однако уже через две недели первое ультразвуковое исследование ошеломило обе семьи новостью о двух плодах. Следующие генетические тесты раскрыли невероятную правду: девочка оказалась биологическим ребенком первых супругов, тогда как у мальчика была ДНК суррогатной матери и ее мужа.

Как выяснилось, мальчик был зачат естественным путем без всякого медицинского вмешательства примерно в то же время, когда проходила процедура ЭКО. Хотя семья суррогатной матери вовсе не планировала пополнение, суд особо отметил, что этот малыш абсолютно желателен, а в ноябре 2025 года дети успешно появились на свет в один день с помощью кесарева сечения.

Сложная юридическая коллизия

Эта нетипичная медицинская ситуация спровоцировала сложный процесс в детском суде Квинсленда, ведь местные законы о суррогатном материнстве строго-настрого запрещают разводить родных братьев и сестер. Согласно действующему законодательству, если в результате суррогатной беременности рождаются близнецы, приказ об отцовстве должен выдаваться сразу на обоих детей и передавать их исключительно одной паре родителей.

Однако судья Джоди Вуридж, подробно изучив уникальные обстоятельства дела, нашла правовой выход из этой беспрецедентной ловушки. Она постановила, что хотя малыши физически «гестационные близнецы», они не считаются биологическими братом и сестрой в понимании закона, что позволило суду официально признать суррогатную мать и ее мужа законными родителями их генетической дочери.

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Будущее детей и психологическая связь

Сейчас малышам исполнилось 10 месяцев, и они спокойно воспитываются отдельно в своих биологических семьях без споров по отцовству. Перед судебным заседанием стороны специально наняли независимого консультанта для подготовки профессионального отчета по разрешению этой беспрецедентной ситуации.

В своем отчете специалист подчеркнул, что факт совместного рождения будет иметь огромное значение для обоих детей на протяжении всей жизни. Психолог отметил вероятность сохранения длительной эмоциональной и психологической связи между малышами, несмотря на то, что они растут в разных семьях.

Обе семьи прекрасно понимают всю серьезность и уникальность связи, поэтому заверили консультанта, что дети обязательно будут расти, близко зная друг друга. Родители договорились сохранять абсолютную честность и открытость происхождения девочки, чтобы она взрослела с четким осознанием своего места в более широкой семейной сети.

Напомним, на Буковине семья воспитывает две пары близнецов – мама Мария Малыш родила девочек, а через восемь лет – мальчиков. Женщина рассказала, как это дважды услышать на УЗИ фразу "у вас будет двойня".

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