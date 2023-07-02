Медсестра бросила работу и продает странные снимки ног за тысячи долларов: о чем ее просят клиенты

Британка рассказала, как зарабатывает состояние благодаря фут-фетишистам.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

28-летняя Амелия из Лондона тратит часы на то, чтобы ее ноги выглядели роскошно ради легиона поклонников, которые платят ей большие деньги.

Бывшая медсестра, ранее получавшая зарплату в 2 тысячи долларов, поделилась, что сейчас зарабатывает около 6 тысяч в месяц. Впрочем, ей приходится исполнять всевозможные странные прихоти клиентов.

В частности, один поклонник попросил ее смазать пальцы ног лосьоном, выкрикивая свое имя, тогда как другой хотел, чтобы все ее ноги были покрыты печеной фасолью.

Но самая причудливая просьба, которая у нее была, это больше, чем просто размять пищу пальцами ног.

"Меня попросили нарисовать четкое лицо на пальцах ног и разыграть сцену. Я думаю, они хотят видеть, что я забочусь о своих ногах. Но, как я уже говорила, кто-либо может просто сделать снимок хороших ножек; то, что я предлагаю, больше похоже на опыт. Я учитываю потребности и желания человека", — отметила она.

Относительно идеального состояния ног Амелия еженедельно делает педикюр и делает множество массажей стоп.

"Хотя поклонники не могут увидеть эффект от массажа, лично я считаю, что расслабленная нога дает лучшую картину. На самом деле мне понадобилось всего несколько недель на создание контента, чтобы понять, что я могу зарабатывать серьезные деньги. Меньше чем через 6 месяцев я уже заработала тысячи благодаря людям, которые открывают мои коллекции и отправляют чаевые. Это даже без учета пользовательских запросов!" – добавила она.

Напомним, 56-летний миллионер в 27-й раз провалил вступительный экзамен в университет. Он признался, что попытается последний раз в следующем году.

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