Медсестра хосписа объяснила "хрип смерти", который выдают люди перед тем, как уйти из жизни – відео

Медсестра хосписа, ранее объяснившая "взгляд смерти", теперь рассказала о феномене, известном как "хрип смерти", и почему людям важно понимать, что он означает, когда кто-то умирает.

41-летняя Джули МакФадден – паллиативная медсестра, которая ухаживает за умирающими людьми.

Недавно она опубликовала сообщение в TikTok, в котором рассказала о том, что люди часто делают, когда умирают, и обнаружила, что для них обычное дело выдавать "предсмертный хрип". Она объяснила: "Предсмертный хрип – это самая нормальная вещь, которую можно ожидать в конце жизни. Однако, если вы не привыкли его слышать, это может показаться самым страшным, что вы когда-нибудь слышали".

Развенчивая распространенные ложные представления людей о смерти, она показала, что предсмертный хрип не причиняет им боли или страдания. Она продолжила: "Наше тело производит слюну 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и наш мозг бессознательно приказывает нам проглотить эту слюну, которая постоянно образуется во рту. В конце жизни тело все еще производит слюну во рту. Однако мозг больше не дает нам сигнал, чтобы мы бессознательно ее проглотили. Кроме того, эти мышцы здесь очень слабы, поэтому мы на самом деле ничего не глотаем. Обычно человек находится в полном обмороке с разинутым ртом, поскольку челюстные мышцы расслаблены.

Джули объяснила, что из-за того, что у бессознательного человека рот открыт и собирается слюна, когда она дышит через рот, это может повлечь за собой звук "булькания". Она продолжила: "Люди слышат его, но не понимают. Они автоматически предполагают, что это идет из легких, и человек якобы тонет в собственной жидкости. Этого не происходит. На самом деле это просто небольшое количество слюны, собравшейся во рту. Это не беспокоит человека, потому что он, как правило, полностью без сознания".

Успокаивая людей, Джули добавила, что даже когда люди без сознания, они демонстрируют признаки беспокойства на языке тела. Иногда, продолжила она, работники хосписа пытаются приглушить хрип, используя лекарства, чтобы высушить рот, подпирая человека в постели или быстро поворачивая его, чтобы слюна вытекла изо рта.

Она продолжила: "Обычно мы не отсасываем слюну, как это делают в больнице, потому что отсос приводит к еще большему количеству слюны. Это может показаться страшным, когда вы слышите это впервые, поэтому полезно проинформировать себя об этом, чтобы вы знали, что это нормально и чего ожидать".

Затем Джули дала триггерное предупреждение о том, что она собирается поделиться видео со звуком "хрипа смерти", что указывает на то, к чему следует прислушиваться. Она закончила: "Помните, весь смысл моей попытки рассказать об этом и дать вам возможность услышать, как это звучит, состоит в том, чтобы помочь нормализовать эту очень нормальную вещь, которая происходит в конце жизни. Так много людей писали мне, что слушание предсмертного хрипа травмировало их, и я чувствую, что будь мы проинформированы об этом до того, как услышали бы его и знали, что это такое, это могло бы помочь немного уменьшить и приглушить этот страх. Надеюсь, это поможет".

Зрители видео в TikTok бросились комментировать и делиться собственным опытом:

Услышала предсмертный хрип в воскресенье. Когда умер мой отец. Это не для слабых, это было ужасно

Это меня точно травмировало. В одно мгновение я держала бабушку за руку, а в следующее услышала предсмертный хрип... Опустошительный...

В прошлое воскресенье я потерял свою тетю... И я услышал предсмертный хрип. Я знал, что это было благодаря вашим видео, и смог мысленно подготовиться к ее смерти... Спасибо за ваши видео

Напомним, ранее врач рассказала, о чем больше всего сожалеют умирающие люди. Также она поделилась об их последних желаниях.

Читайте также: