Медсестра хосписа объяснила "взгляд смерти", когда человек вот-вот умрет

Медсестра хосписа поделилась своими знаниями о явлении, известном как "взгляд смерти", объяснив подлинное значение этого распространенного признака, который означает, что кто-то приближается к концу своей жизни.

Об этом пишет Mirror.

41-летняя Джули МакФадден – медсестра, помогающая людям в конце их жизни. Живя в Лос-Анджелесе, она собрала огромное количество поклонников в Интернете, делясь своим пониманием того, как помочь людям не бояться смерти.

Недавно она опубликовала видео на YouTube, где рассказала о том, что люди часто делают, когда умирают, что она обнаружила, как глаза их часто "застревают", глядя в одну точку.

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Она объяснила: "Если вы не знаете многого о том, что происходит в ваши последние минуты, некоторые вещи происходят с большинством людей. Одна из них называется "предсмертный взгляд", когда взгляд человека застревает на какой-то части комнаты, и что бы вы ни делали — даже если вы щелкнете пальцами прямо перед его лицом — он не отводит глаз. Иногда они просто смотрят в пространство. Иногда разговаривают с кем-то, кого там нет. Иногда на их лицах появляется широкая улыбка, будто они видят что-то, что, очевидно, приносит им радость. Это то, что мы называем "взглядом смерти".

Джули поделилась, что часто вместе с "взглядом смерти" у людей также появляются так называемые "видения конца жизни", когда умирающий человек думает, что видит кого-то, кого он "обычно любит и узнает", и того, кто уже "ушел в вечность".

"Иногда они разговаривают прямо перед нами с этими людьми, которых мы не видим", — рассказала она о происходящих странных вещах.

Вспоминая одну жуткую историю, она рассказала, как посетила старика, у которого были признаки приближения конца, — он смотрел "смертельным взглядом" и имел "видение конца жизни". Она объяснила, что за ним ухаживала жена, им обоим было почти по 100 лет, и они были вместе 70 лет.

"Я сразу полюбила этих двоих. Они были очень-очень-очень милыми. Он был, как я говорю, "приятно смущен", — сказала Джули, имея в виду, что он узнавал свою жену, но не очень хорошо говорил и не все понимал. Джули заметила, что он улыбался ей, потом отводил взгляд, будто что-то видел, а потом очень широко улыбался. — И он продолжал это делать все время, пока я была там... Когда он так делал, я не могла заставить его посмотреть на меня. А потом он вдруг широко улыбнулся".

Джули поговорила с супругой мужа об этих признаках, поскольку она всегда считает, что семьи должны знать, что это может означать, что человек может скоро умереть. Объяснив, что такие явления обычно происходят за несколько недель или месяц до смерти, Джули не удивилась, когда жена поделилась с ней, что заметила, что ее муж смотрит на нее "смертельным взглядом" несколько раз в день уже около недели.

Очевидно, когда жене наконец-то удалось получить от него ответ о том, на что он смотрит, что, как отметила Джули, не всегда происходит, он сказал, что это был "Иисус". Джули подчеркнула, что суть истории заключалась не в том, что он видел Иисуса, а в том, что он был счастлив и улыбался.

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Однако дальше история приобрела удивительный поворот. Во время визита жена привела Джули в гостиную и начала показывать свои семейные альбомы. Она рассказала, что ее сестра недавно умерла, и, поскольку все они были близки, она не решилась рассказать мужу о смерти сестры, думая, что это только огорчит его, и он, вероятно, скоро забудет об этом.

Приблизительно через неделю после того, как она скрыла это от него, она сдалась, чувствуя вину, и решила рассказать мужу, что ее сестра – его невестка – умерла. На это он спокойно ответил жене, что он и так знал, потому что сестра рассказала ему. Джули вспомнила, что он рассказал жене: "Она пришла ко мне на прошлой неделе и сказала, что умерла". При этом он сказал это улыбаясь, будто ему это не было страшно. "У меня мурашки по коже, когда я рассказываю эту историю", – призналась медсестра.

Позже в этом году Джули планирует выпустить книгу под названием Nothing to Fear, которую называют "утешительным и информативным пособием, проливающим свет на наше путешествие в конце жизни".

Напомним, ранее врач рассказала, о чем больше всего сожалеют умирающие люди. Также она поделилась об их последних желаниях.

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