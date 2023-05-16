Медсестра хосписа рассказала, что специфическое видят люди перед смертью

Медсестра хосписа рассказала, что умирающие люди часто видят очень специфические вещи в свои последние минуты.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Джули Макфадден проработала в хосписе более пяти лет. Уход в нем сосредоточен на том, чтобы помочь неизлечимо больным пациентам снизить их боль и страдания.

Недавно она начала делиться своими знаниями и опытом в TikTok под именем пользователя @hospicenursejulie и имеет более 430 000 подписчиков и 3,6 миллиона лайков.

Джули сказала, что ее пациенты часто рассказывают ей, что видят своих друзей, членов семьи и даже домашних животных, которые умерли, прежде чем они сами уйдут из жизни.

Она добавила, что их умершие родственники утешают их, и говорят: "Мы скоро приедем за вами" или "Не волнуйтесь, мы вам поможем".

"Это происходит так часто, что мы помещаем это в наши образовательные пакеты, которые мы даем пациентам и их близким, чтобы они понимали, что происходит. Но мы не знаем, почему это происходит и мы не можем это объяснить", — сказала она. "Обычно это происходит за месяц или около того, как пациент умирает. Они начинают видеть умерших родственников, мертвых друзей, старых животных, ушедших из жизни — духов, посещающих их ангелов. Только они могут видеть и слышать их. Иногда во сне, а иногда они могут видеть их физически, и они действительно спрашивают нас: Вы видите то, что вижу я?".

Джули объяснила, что пациенты "обычно не боятся", а это их очень "утешает".

"Большинству людей это нравится, их очень утешает, им это не страшно. Но да, мы не можем это объяснить и это происходит постоянно".

Когда кто-то спросил Джули, думает ли она, что это галлюцинация, она ответила, что нет, поскольку обычно пациенты "достаточно бдительны и ориентированы".

"Это не похоже на то, что они говорят кучу безумных вещей, не имеющих никакого смысла. Обычно они функциональны и логичны и спрашивают меня: "Почему я вижу свою мертвую маму, ты ее видишь? Я видела галлюцинации у людей, и то, о чем мы здесь говорим, не об этом", – добавила она.

Напомним, сиделка рассказала, о чем больше всего сожалеют умирающие люди. Она поделилась историями, которые слышала в течение восьми лет.

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