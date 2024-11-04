Медсестра, котора прыгнула под поезд, вышла замуж за машиниста, спасшего ей жизнь – фото

Медсестру, которая собиралась покончить с собой, прыгнув под встречный поезд, спас машинист – и она вышла за него замуж.

Об этом сообщает Daily Star.

33-летняя мать троих детей Шарлотта Лей стояла на железнодорожных путях, готовая покончить с собой, но будущий муж, 47-летний Дэйв Лей притормозил и вышел, чтобы поговорить с ней в течение получаса. Он смог безопасно доставить ее на следующую платформу, где ее встретила полиция и отправила в местную службу психического здоровья.

На следующий день она нашла его на Facebook, чтобы поблагодарить за доброту, которую он проявил в кризисный момент на станции Кроссфлаттс в Брэдфорде, Великобритания. После того, как Дэйв ответил на сообщение Шарлотты, что он доступен, когда ей нужно поговорить с кем-то, они стали обмениваться сообщениями на ежедневной основе.

Они встретились за кофе после двухмесячной переписки, а через три года поженились, когда Шарлотта была на 22-й неделе беременности их первым ребенком.

Шарлотта рассказала: "Насколько я помню, разговор был о будничных вещах и о нашей жизни, но этого было достаточно, чтобы преодолеть кризис. Жизнь уже не казалась такой тяжелой. На следующий день я поставила своей целью найти человека, который был таким добрым ко мне. Через Фейсбук и некоторых его коллег я нашла его. Теперь он мой муж. Мы поженились, когда я была на 22 неделе беременности".

Шарлотта Лей с мужем / Фото: Georgie Beck Photography

У Шарлотты ранее диагностировали большое депрессивное расстройство, тревогу, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и эмоционально нестабильное расстройство личности. Она сказала, что ее попытка самоубийства в 2019 году была "импульсивным решением" на пути к работе медсестрой в Национальной службе здравоохранения.

Шарлотта сказала: "В день моей попытки самоубийства я точно не знаю, что меня к этому побудило, но это было импульсивное решение. Я была одета в униформу, полностью готова к работе, но что-то было не так. Когда я вышла из поезда, я просто села на перрон. Проводник спросил, все ли со мной в порядке, и я ответила, что да. Почувствовав, что что-то не так, он переспросил, уверена ли я, и я ответила "да", после чего поезд тронулся. Сидя там, я приняла импульсивное решение спрыгнуть с платформы. Я спустилась вниз по колеи и села, ожидая. Я не знаю, кто поднял тревогу из-за моего присутствия, но когда прибыл следующий поезд, он замедлил ход и остановился вдали от меня".

Дэйв вышел и встал на колени перед Шарлоттой, прежде чем представиться. Он сказал ей, что они будут обсуждать все, "пока она не будет чувствовать себя достаточно комфортно", чтобы сесть в поезд.

Они разговаривали пол часа, после чего Шарлотта согласилась сесть в такси, и ее отвезли на станцию Скиптон, где оставили на попечении полиции. Удивительно, но машинист Северной железной дороги Дэйв никогда не проходил никаких тренингов по деэскалации. Он говорит, что просто "сказал все, что хотел сказать другим людям, совершившим самоубийство".

Шарлотта вспомнила: "Однажды я спросила его, проходил ли он когда-нибудь тренинги по деэскалации, потому что в тот день он был блестящим. Он ответил, что нет. Он сказал, что просто сказал все то, что хотел бы сказать другим до меня людям, с которыми он никогда не имел возможности побеседовать. Я надеюсь, что, поделившись моей историей, люди поймут, что хотя было бы идеально, если бы у нас была специальная подготовка для преодоления кризиса психического здоровья, мы все способны помочь, будучи эмпатическими. Я все еще получаю поддержку моего психического здоровья сейчас, и я думаю, что буду получать ее всегда. Но я очень благодарна Дэйву за то, что он остановился в тот день и был таким терпеливым и понимающим. Я бы поняла, если бы он не захотел меня слушать, но я просто хотела сказать "спасибо" за то, что уделил мне время и относился ко мне, как к человеку".

Шарлотта Лей / Фото: NHS West Yorkshire ICB

Дэйв почувствовал большое облегчение, услышав ее голос, ведь он "никогда раньше не имел возможности" сойти с поезда и поговорить с кем-то в кризисной ситуации. Он рассказал BBC: "Мне нужно было знать, что с ней все хорошо. Я связался с полицией, чтобы выяснить, что с ней произошло, и просто хотел убедиться, что она в безопасности. Я чувствовал, что это моя обязанность – убедиться, что с ней все хорошо. Мы с ней поладили на обочине трассы. Было просто приятно иметь возможность сделать что-нибудь полезное для кого-то".

Напомним, новоиспеченная жена хочет аннулировать брак из-за поведения мужа во время свадьбы. Она пришла к такому мнению через неделю после праздника.

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