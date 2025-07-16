Медсестра преодолевает полмира до работы: сколько она зарабатывает

Медсестра Кортни Эль Рефаи добирается на работу, преодолевая более 8000 км

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Гражданка США, 31-летняя Кортни Эль Рефаи, которая живет в Швеции, ежемесячно преодолевает почти 8500 км в Калифорнию, чтобы отработать всего четыре смены в больнице. Причина — высокий доход, который медсестра получает за свою работу.

Об этом пишет Lad Bible.

Каждый перелет в одну сторону стоит Кортни примерно 500 долл., однако заработок за четыре смены составляет около 5000 долл., что позволяет ей возвращаться домой с весомой прибылью.

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Переехав в Швецию в 2022 году вместе с мужем и маленькой дочкой, медсестра решила не оставлять свою должность в отделении интенсивной терапии новорожденных в Сан-Франциско. Там она зарабатывает до 116 долл. в час, поэтому одна 12-часовая смена фактически покрывает стоимость аренды жилья в Европе.

Несмотря на расходы на билеты в около 500 долл. в одну сторону, такая схема позволяет Кортни обеспечить семью и поддерживать высокий уровень жизни. Женщина даже утверждает, что ее необычный график способствует гармонии между профессиональной и личной жизнью.

"Полет на работу ощущается как маленький отпуск. Я уезжаю от домашних забот и встречаюсь с друзьями в США», — делится Кортни.

Впрочем, такой образ жизни не лишен трудностей: большая разница во времени (9 часов), частые перелеты и временная разлука с дочерью. Однако, по словам американки, преимущества проживания в Швеции — в частности качественная медицинская система, доступное детское дошкольное воспитание и невысокая арендная плата — делают этот выбор оправданным.

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Относительно того, почему медсестра не работает непосредственно в Швеции, ответ прост — ей не хватает соответствующей лицензии, а уровень оплаты труда значительно ниже.

«В Швеции медсестры получают максимум 30 долларов в час, а в США — в три-четыре раза больше», — объяснила Кортни.

Она также отмечает, что, несмотря на работу в двух странах, не платит налоги дважды благодаря действующему международному соглашению. За это время женщина уже преодолела более 50 тыс. миль (более 80 тыс. км) и, похоже, не намерена останавливаться.

К слову, ранее сообщалось о британке Салли-Энн Лонг, которая бросила работу и теперь помогает семьям украшать их елки праздничными шариками и мерцающими огоньками. В зависимости от размера елки, за свою работу она получает от 90 до 120 фунтов стерлингов — 5000-6700 грн.

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