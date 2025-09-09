Медсестра спасла пьяного енота с помощью сердечно-легочной реанимации — фото

Реклама

В Кентукки, США, произошла забавно-драматическая история: опьяненный от ферментированных персиков енотенок едва не утонул в мусорном баке, но был спасен благодаря сердечно-легочной реанимации.

Об этом пишет LEX 18 news.

Мисти Комбс, дипломированная медсестра из отдела здравоохранения округа Летчер в городе Вайтсбург, рассказала, что вместе с коллегами заметила мать-енота, которая в панике бегала по автостоянке. Оказалось, что двое ее малышей попали в мусорный контейнер, принадлежащий соседнему спиртзаводу Kentucky Mist Moonshine.

Одного енотика Комбс удалось вытащить с помощью лопаты. А вот второй лежал лицом вниз в воде на дне бака и был с виду мертвым.

«Все вокруг говорили: «Оно мертвое, оно не дышит». Он утонул и был полон воды, можно было почувствовать воду, поэтому я сразу же начала делать ему сердечно-легочную реанимацию», — вспоминает Комбс в интервью.

Мисти Комбс / © скриншот с видео

На видео видно, как женщина делает малышу косвенный массаж сердца, переворачивает его и легонько хлопает по спине. И чудо случилось — енот внезапно начал дышать.

Мисти Комбс / © скриншот с видео

После спасения сотрудники Управления рыбного хозяйства и дикой природы Кентукки отвезли животное в ветеринарную клинику Isom к доктору Бену Корнетту.

Врач подтвердил: да, енот был сильно под хмельком. Ему дали жидкости и оставили на ночь протрезветь.

На следующий день пушистика отпустили обратно в дикую природу — прямо на парковку, где его встретили мама и брат с сестрой.

Енотика назвали Отис Кэмпбелл — в честь известного городского пьяницы из The Andy Griffith Show.

«Я была удивлена, что он выжил, и это было просто удивительно видеть то, что я помогла вернуть к жизни», — поделилась эмоциями Комбс.

