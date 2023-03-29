Медсестра узнала о беременности во время родов: была испугана и думала, что умрет

За несколько дней до родов ее любимый захотел ребенка.

В Ионии, штат Мичиган, США, женщина родила ребенка, не зная о своей беременности.

Шелби Бентли рассказала, что была очень испугана и думала, что умрет, когда начались роды. Об этом пишет mirror.co.uk.

21-летняя медсестра и не подозревала, что беременна, пока у нее не отошли воды. Интересно, что только за два дня до этого ее жених выразил желание родить ребенка.

Поначалу Бентли подумала, что у нее аппендицит и пыталась игнорировать "симптомы" в течение 16 часов. Потом она подумала, что обмочилась, когда у нее отошли воды, и обратилась за медицинской помощью только после того, как в течение двух часов ощущала острую боль.

Фото: mirror.co.uk

Врачи подтвердили, что она была на 34 неделе беременности и страдала преэклампсией – развитие артериальной гипертензии.

В больнице ей сделали экстренное кесарево сечение, и она родила здорового мальчика Кайдена Рейца.

"Любимый будто предсказал это. Это безумие. Мне было больно в течение 16 часов, прежде чем я попала в больницу. Я думала, что у меня аппендицит, потому что я работаю в сфере здравоохранения, поэтому знакома с некоторыми из этих вещей. Я думала, что мой аппендикс вот-вот взорвется. Я думала, что умру. Когда я пошла в больницу и они спросили, думаю ли, что беременна, я сказала: "Ни за что". У меня были месячные и прочее", — поделилась новоиспеченная мамочка.

Фото: mirror.co.uk

Бентли утверждает, что во время беременности у нее все было нормально. Единственное, что она заметила – то, что набрала несколько килограммов.

"Врач пришел и сказал: "У вас скоро будет ребенок". Я сказала: "Вы серьезно? Я была так шокирована. Я плакала все время, пока меня не отвезли на кесарево сечение. Это был такой стресс", – добавила она.

Напомним, в Польше женщина скончалась на следующий день после успешных родов. Полиция назвала шокирующую причину.

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