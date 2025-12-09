Медведь напал на дрессировщика во время шоу в Китае: момент попал на видео

Медведь

В зоопарке Китая сорвалось шоу с участием азиатского черного медведя — животное внезапно повалило дрессировщика на землю прямо перед посетителями. Момент попал на видео и вызвал волну возмущения относительно использования животных в развлекательных выступлениях.

Об этом сообщило издание LADBible.

Инцидент произошел 6 декабря в парке дикой природы Ханчжоу. Во время подготовки к шоу медведь, которого заставляли выполнять трюки — кататься на ховерборде и самокате, — резко бросился на мужчину. На кадрах видно, как несколько сотрудников пытаются оттащить животное, используя стулья, шесты и даже баскетбольное кольцо.

В зоопарке заверили, что никто не пострадал и мероприятие сразу прекратили. По их словам, медведь якобы разволновался из-за пакета моркови и яблок, которые дрессировщик держал в руках, и пытался отобрать лакомства, а не напасть.

Несмотря на это, видео вызвало шквал критики в соцсетях. Пользователи обвинили парк в жестоком обращении с животными, а организация PETA осудила сам формат таких шоу, отметив, что подобные инциденты — следствие принудительной дрессуры.

Власти района Фуян сообщили, что работа зоопарка при зоопарке приостановлена. Сейчас эксперты должны оценить меры безопасности и условия проведения шоу с животными.

