Медведь нашел камеру и сделал 400 селфи: забавные фото

Медведь нашел фотоловушку и устроил себе фотосессию.
В парке в Колорадо в США медведь нашел камеру и сделал около 400 селфи.
Об этом сообщили на странице Boulder Open Space and Mountain Parks.
В природном парке в Колорадо ученые для наблюдения за дикой природой установили фотоловушки — камеры, которые реагируют на движение и снимают жизнь диких животных в природе.
Одну из таких камер нашел медведь и сделал 400 "медвежьих селфи".
"Недавно медведь обнаружил камеру, которую мы используем для наблюдения за дикой природой в открытом пространстве в Болдере. Из 580 фотографий около 400 были селфи медведя", — сообщают работники парка в Боледре.
Очевидно, medveď отверстие wildlife камера, которая будет использоваться для monitor wildlife across #Boulder Open space. Of 580 photos captured, о 400 were bear selfies. Подробнее о нас, используя wildlife cameras для того, чтобы обнаружить чувствительный wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023
Напомним, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника 2022 фотоловушки уже второй раз зафиксировали присутствие бурого медведя.
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