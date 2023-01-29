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Медведь нашел камеру и сделал 400 селфи: забавные фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2726
Время на прочтение
1 мин
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Медведь нашел камеру и сделал 400 селфи: забавные фото

Фото: Boulder OSMP

Медведь нашел фотоловушку и устроил себе фотосессию.

В парке в Колорадо в США медведь нашел камеру и сделал около 400 селфи.

Об этом сообщили на странице Boulder Open Space and Mountain Parks.

В природном парке в Колорадо ученые для наблюдения за дикой природой установили фотоловушки — камеры, которые реагируют на движение и снимают жизнь диких животных в природе.

Одну из таких камер нашел медведь и сделал 400 "медвежьих селфи".

"Недавно медведь обнаружил камеру, которую мы используем для наблюдения за дикой природой в открытом пространстве в Болдере. Из 580 фотографий около 400 были селфи медведя", — сообщают работники парка в Боледре.

Напомним, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника 2022 фотоловушки уже второй раз зафиксировали присутствие бурого медведя.

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Дата публикации
Просмотры
2726
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