Медведь нашел камеру и сделал 400 селфи: забавные фото

В парке в Колорадо в США медведь нашел камеру и сделал около 400 селфи.

Об этом сообщили на странице Boulder Open Space and Mountain Parks.

В природном парке в Колорадо ученые для наблюдения за дикой природой установили фотоловушки — камеры, которые реагируют на движение и снимают жизнь диких животных в природе.

Одну из таких камер нашел медведь и сделал 400 "медвежьих селфи".

"Недавно медведь обнаружил камеру, которую мы используем для наблюдения за дикой природой в открытом пространстве в Болдере. Из 580 фотографий около 400 были селфи медведя", — сообщают работники парка в Боледре.

Очевидно, medveď отверстие wildlife камера, которая будет использоваться для monitor wildlife across #Boulder Open space. Of 580 photos captured, о 400 were bear selfies. Подробнее о нас, используя wildlife cameras для того, чтобы обнаружить чувствительный wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c — Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023

Напомним, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника 2022 фотоловушки уже второй раз зафиксировали присутствие бурого медведя.

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