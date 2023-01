Медведь нашел камеру и сделал 400 селфи: забавные фото

Очевидно, medveď отверстие wildlife камера, которая будет использоваться для monitor wildlife across #Boulder Open space. Of 580 photos captured, о 400 were bear selfies. Подробнее о нас, используя wildlife cameras для того, чтобы обнаружить чувствительный wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c