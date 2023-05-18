Медведь причудливо украл закуски из машины, использовав холодильник как табурет - видео

Медведь доказал пользователям Сети, что он не обычный вор, изобретательно использовав холодильник как табурет, чтобы украсть еду из припаркованной машины.

Кадры гениального взлома авто стали популярны в Facebook.

"Если вы искали знак, чтобы запереть дверь своей машины, — вот он", — написали в Службе парков и дикой природы Колорадо вместе с клипом об инциденте, который произошел в начале этого месяца в Колорадо.

Ролик начинается достаточно типично с того, что черный медведь обнюхивает припаркованную машину. Вдруг он встает на задние лапы, затем рывком открывает дверь. Затем животное извлекает красный кулер и использует его как импровизированную табуретку-лестницу, чтобы ему было легче забраться внутрь.

Дальше медведь вылезает через несколько секунд с сумкой для пикника, полной еды. Клип заканчивается тем, что животное убегает в лес, зажав в пасти свою добытую закуску.

Пользователи Facebook поспешили похвалить медведя за его изобретательность.

Они умеют открывать что угодно. Даже дверь в домах. Подлые ребята.

Мне нравится, как он сначала проверил, чтобы убедиться, что в машине нет людей, а потом использовал кулер как табурет, чтобы забраться внутрь, чтобы найти еду… Это умный медведь

Пожалуй, медведи тоже любят выносить еду

Напомним, мужчина избил другого мужчину своим питоном прямо посреди улицы. Странная драка произошла в Торонто.

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