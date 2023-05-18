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Медведь причудливо украл закуски из машины, использовав холодильник как табурет - видео

Медведь причудливо украл закуски из машины, использовав холодильник как табурет - видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
527
Время на прочтение
2 мин
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Медведь причудливо украл закуски из машины, использовав холодильник как табурет - видео

Медведь украл еду из машины / Фото: скриншот с видео

Зрители в восторге от искусной кражи.

Медведь доказал пользователям Сети, что он не обычный вор, изобретательно использовав холодильник как табурет, чтобы украсть еду из припаркованной машины.

Кадры гениального взлома авто стали популярны в Facebook.

"Если вы искали знак, чтобы запереть дверь своей машины, — вот он", — написали в Службе парков и дикой природы Колорадо вместе с клипом об инциденте, который произошел в начале этого месяца в Колорадо.

Ролик начинается достаточно типично с того, что черный медведь обнюхивает припаркованную машину. Вдруг он встает на задние лапы, затем рывком открывает дверь. Затем животное извлекает красный кулер и использует его как импровизированную табуретку-лестницу, чтобы ему было легче забраться внутрь.

Дальше медведь вылезает через несколько секунд с сумкой для пикника, полной еды. Клип заканчивается тем, что животное убегает в лес, зажав в пасти свою добытую закуску.

Пользователи Facebook поспешили похвалить медведя за его изобретательность.

  • Они умеют открывать что угодно. Даже дверь в домах. Подлые ребята.
  • Мне нравится, как он сначала проверил, чтобы убедиться, что в машине нет людей, а потом использовал кулер как табурет, чтобы забраться внутрь, чтобы найти еду… Это умный медведь
  • Пожалуй, медведи тоже любят выносить еду

Напомним, мужчина избил другого мужчину своим питоном прямо посреди улицы. Странная драка произошла в Торонто.

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Дата публикации
Просмотры
527
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