Медведь причудливо украл закуски из машины, использовав холодильник как табурет - видео

Зрители в восторге от искусной кражи.
Медведь доказал пользователям Сети, что он не обычный вор, изобретательно использовав холодильник как табурет, чтобы украсть еду из припаркованной машины.
Кадры гениального взлома авто стали популярны в Facebook.
"Если вы искали знак, чтобы запереть дверь своей машины, — вот он", — написали в Службе парков и дикой природы Колорадо вместе с клипом об инциденте, который произошел в начале этого месяца в Колорадо.
Ролик начинается достаточно типично с того, что черный медведь обнюхивает припаркованную машину. Вдруг он встает на задние лапы, затем рывком открывает дверь. Затем животное извлекает красный кулер и использует его как импровизированную табуретку-лестницу, чтобы ему было легче забраться внутрь.
Дальше медведь вылезает через несколько секунд с сумкой для пикника, полной еды. Клип заканчивается тем, что животное убегает в лес, зажав в пасти свою добытую закуску.
Пользователи Facebook поспешили похвалить медведя за его изобретательность.
- Они умеют открывать что угодно. Даже дверь в домах. Подлые ребята.
- Мне нравится, как он сначала проверил, чтобы убедиться, что в машине нет людей, а потом использовал кулер как табурет, чтобы забраться внутрь, чтобы найти еду… Это умный медведь
- Пожалуй, медведи тоже любят выносить еду
Напомним, мужчина избил другого мужчину своим питоном прямо посреди улицы. Странная драка произошла в Торонто.
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