Медведь пришел в роскошный особняк и побездельничал в бассейне – видео

В Калифорнии, США, местные вызвали полицию в свой дом из-за медведя.

Владельцы обнаружили животное, купавшееся в бассейне на заднем дворе, спасаясь от летней жары.

Полицейское управление Бербанка разместило в Facebook видео, на котором медведь бездельничает в воде при 33-градусной жаре.

Полиция сообщила, что сотрудники приюта для животных Бербанка и Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы также отреагировали.

Спасатели следили за медведем, пока он не вышел из воды и не был замечен, когда залезал на соседнее дерево, чтобы вздремнуть.

Напомним, в Калифорнии выдра-воровка досок для серфинга перехитрила всех, кто пытается ее поймать. Животное, которое назвали Выдра 841, очень сообразительная.

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