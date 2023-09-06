Медведь с тремя лапами ворвался в дом, выпил алкоголь и закусил кормом для рыб - видео

Он озадачил парня, который был один дома.

Во Флориде медведь с тремя лапами, известный местным жителям как Трипод, ворвался в дом и пробрался в холодильник с выпивкой.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

На видео, снятом на территории Лейк-Мэри, пригород Орландо, видно, как зверь набегает на мини-холодильник. Он выпил три банки алкогольного напитка, а затем съел немного корма для рыб.

Джозаури Фанейт-Дильо получила сообщение от своей камеры наблюдения и увидела, что к ней пришел незваный гость, рассказала она WESH-TV. В доме находился 13-летний сын Джозаури, Джозеф, сумевший снять эту встречу на свой мобильный телефон.

На видео домашней безопасности видно, как Джозеф успокаивает семейную собаку Бруно, предупредившую его о присутствии Трипода. Джозеф почти сразу узнал местного знаменитого медведя.

"Он приближается. Этот парень пытается съесть эту пищу", — сказал Джозеф во время съемки, выпустив цепочку брани во время комментирования.

"О боже мой. Я чувствую, что сейчас мне придется закрыть все двери", — говорит он, когда Трипод медленно ковыляет к окну, где снимает Джозеф. "Я никогда не был так близок к медведю".

Со своей стороны Джозаури добавила, что не испугалась, поскольку все очень хорошо знают этого медведя: "Он живет здесь. Мы уважаем его окружающую среду настолько, насколько можем".

Напомним, коала-воришка устроил налет на ферму, объелся и не смог убежать. Он вдоволь полакомился эвкалиптовыми растениями.

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