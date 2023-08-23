Медведь ворвался в дом мужчины, достал еду, сломал телевизор и подремал на кровати - видео

В Калифорнии медведь ворвался в дом мужчины, достал еду, сломал телевизор и вздремнул на его кровати.

Об этом пишет Newsweek.

Житель города Кингс Бич по имени Брайан сказал, что он плавал на лодке с друзьями на озере Тахо, когда получил на телефон предупреждение с камеры домашней безопасности.

Мужчина был шокирован, увидев в своей гостиной огромного черного медведя.

Брайан предупредил своего арендодателя и менеджера по недвижимости, который как раз был рядом.

"Он медленно подошел к окну, где медведь сломал сетку и проник, и заглянул внутрь. Тогда он увидел, что медведь спит на моей кровати! Он начал издавать громкие звуки, и медведь подскочил, вылез обратно и убежал", — рассказал он.

Потом вернулся и сам арендатор. Он обнаружил беспорядок, который оставил медведь – кучу скорлупы от арахиса и мусора на полу.

"Медведь, к счастью, не проникал в мой холодильник или морозильную камеру, а также не опорожнялся внутри! Он уничтожил телевизор, который был в моей спальне, а также мои одеяла и простыни. Кроме того, он оставил несколько царапин на сундуке", — добавил он.

Напомним, пингвин получил звание генерал-майора норвежской королевской гвардии. Так исторически сложилось, что талисман норвежских военных живет в Шотландии.

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