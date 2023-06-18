Медведь ворвался в дом: он украл отбивные, застрял в ванне и завис на высоте (фото)

К счастью, владелец дома в то время был на работе.

В США бурый медведь посреди дня пробрался в здание местного жителя. Он украл несколько свиных отбивных, застрял в ванной и пытался спрыгнуть со второго этажа.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Инцидент произошел в штате Колорадо. Женщина сняла на видео, как большой медведь пытается выбраться из дома соседа. Она была шокирована и напугана инцидентом, а потому вызвала полицию.

К счастью, ее соседа не было дома, когда медведь проник в его дом, выбив окно на первом этаже.

Сообщается, что животное "похозяйничало" в доме. После этого медведь завис на окне второго этажа, раздумывая, стоит ли ему прыгать. Однако медведь решил, что падение было слишком высоким, и решил вернуться внутрь и пойти по тому же пути, каким он попал.

Медведь пробрался в дом и застрял на третьем этаже. / Фото: dailystar.co.uk

Говорят, что после этого животное скрылось в лесу. Владелец дома Райан Макфарлейн был ошеломлен, когда узнал, что незваный гость проник в его дом, пока он был на работе.

"Медведь" вцепился когтями в окно и просто вырвал его, залез внутрь и полакомился моими свиными отбивными, которые я готовил на ужин в тот вечер, забрал некоторые закуски из амбара и опрокинул растения", — рассказал он.

Известно, что медведь перекусил свиным отбивным и лакомством из шкафа. Ему даже удалось ошибочно закрыться в ванной на некоторое время.

Но в целом, Макфарлейн сказал, что он "благодарен за то, что медведь был хорошым гостем".

Напомним, парень гонялся за цыплятами и обнаружил 2000-летний подземный город, где когда-то жило 20 000 человек.

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