Медведь ворвался в дом пожилой пары: не поверите, что он сделал

Медведь / © pexels.com

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В Японии медведь ворвался в дом пожилых супругов, чтобы добраться до их холодильника. К счастью, во время «ограбления» никто не пострадал, однако этот случай стал частью тревожной статистики нападений диких животных на человеческие дома в стране.

Об этом пишет Daily Star.

87-летний Мицуо Мацубара услышал шум на кухне своего дома в Сидзукуисе в префектуре Иватэ на севере Японии. Когда мужчина решил проверить, что происходит, то увидел в доме незваного гостя — медведя, который рыскал в холодильнике.

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Жена Мицуо вызвала экстренные службы. К счастью, японские правоохранители подтвердили журналистам, что медведь-«грабитель» никого не травмировал.

Этот случай стал одним из многочисленных инцидентов, когда медведи проникают в человеческие дома в Японии. Из-за поиска пищи крупные хищники все чаще приближаются к населенным пунктам.

Дом семьи Мацубара стал уже пятым, в который медведь ворвался с 5 июля. В то же время один и тот же зверь — по крайней мере, так предполагают — четыре раза наведывался в дом 70-летнего мужчины. По информации полиции, животное украло кошачий корм и соления.

Представитель полиции сообщил, что по следам лап удалось установить: медведь покинул дом через заднюю дверь, расположенную возле кухни. Перед бегством животное также порылось в мусорном ведре, отыскивая пищевые отходы.

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С апреля в Японии по меньшей мере пять человек погибли в результате встреч с медведями. Все смертельные случаи произошли в Тохоке. По данным Japan Times, в прошлом году страна столкнулась с рекордным количеством смертельных нападений медведей — их было 13.

После выхода из зимней спячки животные в последние недели начали чаще появляться в городах и поселках, где в поисках пищи вызывают хаос.

Ученые связывают рост количества случаев проникновения медведей в дома с несколькими факторами. Среди них увеличение популяции животных, сокращение количества людей, проживающих в сельской местности, а также изменения в доступности привычной пищи для медведей.

В июне медведь в городе Уцуномия, расположенном севернее Токио, в течение четырех дней избегал чиновников и полицейских, пытавшихся его поймать. Из-за опасной ситуации в префектуре Тотиги пришлось закрыть несколько школ.

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Ранее власти несколько дней охотились на другого медведя в Фукусиме. Огромное млекопитающее, которого описывали как умнее среднестатистического медведя, успело напасть на четырех человек. Животное неоднократно перехитрило правоохранителей: оно избегало многочисленных медвежьих ловушек, самостоятельно открыло окно фабрики и даже научилось лапами открывать водопроводные краны.

Напомним, в Румынии 34-летний мужчина погиб из-за нападения медведя — тело с характерными повреждениями нашли на окраине села Прод в уезде Сибиу. Полиция расследует инцидент, а эксперты отмечают рост конфликтов между людьми и медведями из-за увеличения популяции хищников в стране.

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