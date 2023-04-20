Медведь залез в машину и выпил 69 банок газированных напитков - видео

Женщина из Британской Колумбии, Канада, сняла фотографии и видео, когда медведь пришел к ней поздно ночью и выпил 69 банок газированных напитков из ее машины.

Об этом пишет upi.com.

Шэрон Росел рассказала, что собака разбудила ее около трех ночи. Она выглянула на улицу и увидела, что медведь разбил одно из окон ее авто и угощался сладкими напитками. Их она приобрела для своего бизнеса.

Росел зафиксировала, как жаждущий косолапый справился с 69 банками из 72. Она сказала, что медведь сдался после того, как попробовал диетическую кругу. Этот напиток, вероятно, не пришелся ему по вкусу.

Шэрон сказала, что зверь испортил ее машину. В частности, он порвал кожаный салон, сломал оконный ролик и повсюду оставил липкие следы.

Она надеется, что ее страховая компания возместит часть убытков.

Росел добавила, что всегда пытается не оставлять еду или мусор в машине на ночь, но она не ожидала, что банки с газировками привлекут медведя.

Напомним, на днях в США мужчина столкнулся лицом к лицу с медведем во время отдыха на своем дворе. Они очень испугали друг друга.

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