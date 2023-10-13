Медведь зашел на заправку и украл мармеладных мишек - видео

Камеры наблюдения на заправочной станции в Британской Колумбии, Канада, зафиксировали кражу мармеладных мишек необычным магазинным воришкой — настоящим медведем.

Об этом сообщает CBC News.

На видео видно, как черный медведь забрел в магазин, взял со стойки пачку вкусностей и удалился.

"Потом Мистер Медведь вышел на парковку и съел их", — рассказал Джей де Гессбрианд, владеющий магазином вместе со своей женой Карен.

Мужчина добавил, что видел, как медведь наслаждался добытыми нечестным путем жевательными конфетами:

"Этому маленькому придурку хватает наглости сидеть в конце моей подъездной дорожки, смотреть на меня и есть это".

Супруги заявили, что во время визита медведь не вел себя агрессивно.

"Он был сладкоежкой", — рассказала женщина. "Я знаю, что это дикое животное, но я хотела его обнять. Я просто подумала, что это здорово".

Напомним, стало известно, кто победил в Неделе толстых медведей. В их мире жир равен успеху.

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