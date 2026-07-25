Медведь застрял во внедорожнике и всю ночь сигналил — видео

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Жители штата Колорадо, США, проснулись от непрерывного сигнала автомобильного клаксона, раздававшегося почти всю ночь.

Об этом сообщает WRAL.

Сначала они решили, что кто-то из соседей намеренно не выключает сигнализацию или без нужды давит на клаксон.

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Однако настоящая причина оказалась гораздо неожиданнее – в салоне автомобиля застрял медведь.

Курьезный случай произошел в населенном пункте Голд-Хилл.

Непрерывный звук клаксона не давал людям спать ночью. Лишь утром местные жители решили выяснить, что произошло.

Патрик Салливан опубликовал видео, снятое на мобильный телефон, на котором виден неожиданный водитель автомобиля.

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На кадрах медведь сидит на переднем сиденье закрытого внедорожника и, опираясь на руль, постоянно нажимает на клаксон.

Чтобы не приближаться к дикому животному, мужчина решил открыть дверь автомобиля на безопасном расстоянии.

Используя длинную веревку, он потянул за ручку дверцы, после чего она открылась.

Как только появился выход, медведь быстро выскочил из салона и скрылся.

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По словам местных, животное успело нанести автомобилю заметные повреждения.

В частности, медведь деформировал одну из боковых панелей кузова, а также случайно повлек за собой срабатывание подушки безопасности со стороны водителя.

К счастью, во время инцидента никто из людей не пострадал, а сам медведь после освобождения вернулся в лес.

Напомним, медведь напал на людей сразу после спасения из колодца. Жуткий момент попал на видео.

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