ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Медведь в машине

Медведь в машине / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
254
Время на прочтение
2 мин
Медведь в машине

Медведь застрял во внедорожнике и всю ночь сигналил — видео

Необычный ночной шум оказался делом лап дикого животного.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
Комментарии

Жители штата Колорадо, США, проснулись от непрерывного сигнала автомобильного клаксона, раздававшегося почти всю ночь.

Об этом сообщает WRAL.

Сначала они решили, что кто-то из соседей намеренно не выключает сигнализацию или без нужды давит на клаксон.

Однако настоящая причина оказалась гораздо неожиданнее – в салоне автомобиля застрял медведь.

Курьезный случай произошел в населенном пункте Голд-Хилл.

Непрерывный звук клаксона не давал людям спать ночью. Лишь утром местные жители решили выяснить, что произошло.

Патрик Салливан опубликовал видео, снятое на мобильный телефон, на котором виден неожиданный водитель автомобиля.

На кадрах медведь сидит на переднем сиденье закрытого внедорожника и, опираясь на руль, постоянно нажимает на клаксон.

Чтобы не приближаться к дикому животному, мужчина решил открыть дверь автомобиля на безопасном расстоянии.

Используя длинную веревку, он потянул за ручку дверцы, после чего она открылась.

Как только появился выход, медведь быстро выскочил из салона и скрылся.

По словам местных, животное успело нанести автомобилю заметные повреждения.

В частности, медведь деформировал одну из боковых панелей кузова, а также случайно повлек за собой срабатывание подушки безопасности со стороны водителя.

К счастью, во время инцидента никто из людей не пострадал, а сам медведь после освобождения вернулся в лес.

Напомним, медведь напал на людей сразу после спасения из колодца. Жуткий момент попал на видео.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
254
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie