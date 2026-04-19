«Медведи» крушили элитные авто в США: как провалилась афера на $140 тысяч

В США разоблачили необычную схему страхового мошенничества: три человека инсценировали «нападения медведя» на дорогие автомобили.

Rolls-Royce

Rolls-Royce / © apnews.com

В Калифорния судили трех человек, пытавшихся обмануть страховые компании, инсценировав «нападения медведя» на дорогие автомобили. Для этого они использовали костюм животного и сняли постановочное видео.

Об этом рассказывает Bild.

Костюм медведя. / © Bild

Инцидент произошел в районе Лейк-Эрроухед, где водятся медведи. В январе 2024 года страховая компания получила заявление от клиента вместе с видеодоказательством: на нем «медведь» якобы крушит роскошный Rolls-Royce Ghost.

В тот же день в страховщики поступили еще два подобных заявления — повреждение Mercedes G63 AMG и Mercedes E350.

Следы в салоне автомобиля. / © Bild

Впрочем, эксперты быстро разоблачили схему. В частности, биолог из департамента рыбных ресурсов и дикой природы обратил внимание на неестественное поведение «животных». Выяснилось, что на видео человек в костюме.

После этого страховые следователи приступили к операции под названием «Медвежий коготь». Во время обысков у подозреваемых изъяли тот же костюм, который использовали для инсценировки.

Страховой комиссар Рикардо Лара заявил, что дело, которое сначала выглядело невероятным, оказалось реальной мошеннической схемой, а виновные понесли наказание.

Трое обвиняемых признали свою вину в страховом мошенничестве. Суд назначил им по 180 дней заключения и два года условного срока.

По оценкам страховщиков, общая сумма ущерба, которую пытались получить мошенники, составила более 140 тысяч долларов.

Напомним, одной из последних схем мошенников в Украине стала рассылка якобы от имени "Новой почты". В сообщениях людям предлагают по дешевке приобрести потерянные посылки. Наиболее активно такие сообщения распространяются в социальных сетях и мессенджерах.

