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Медведи, волки и огромные кабаны: какие дикие животные бродят по лесам Львовской области (видео)
Во Львовской области фотоловушки пограничников зафиксировали настоящее разнообразие дикой природы: от белок и косуль до волков и бурого медведя.
Во Львовской области камеры оптического наблюдения и фотоловушки пограничников фиксируют все больше разнообразных диких животных вблизи государственной границы. Звери активно бродят по лесам, чтобы хорошо наесться перед зимой.
В 7-м пограничном Карпатском отряде показали уникальные кадры животных, которые водятся во Львовской области.
Камеры пограничников зафиксировали разнообразие лесных зверей во Львовской области
По информации 7-го пограничного Карпатского отряда, в ночные объективы попал целый калейдоскоп дикой фауны.
На кадрах можно увидеть и мелких зверей, и крупных хищников: оленей, косуль, огромных диких кабанов, белок, лис, а также волков и даже бурого медведя.
Днем животные стараются не пересекаться с людьми, но каждую ночь они выходят на свободную прогулку по лесу. Специальное оборудование пограничников позволяет детально отслеживать жизнь диких животных даже в темноте.
Военнослужащие напоминают, в связи с активностью животных, находитесь в пограничной полосе только с соблюдением всех правил безопасности — ходите по разрешенным маршрутам и не бродите вечером и ночью в лесу в одиночестве.
Попытки самовольно зайти в лесную чащу несут немалый риск внезапной встречи с диким животным, которое защищает свою территорию или охотится.
Животные: последние новости
Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала лесную куницу — ловкого и подвижного хищника семьи мустеловых, которого легко узнать по каштановому меху и характерному желтоватому пятну на горле.
Эти животные прекрасно лазают по деревьям, способны прыгать между ними на расстояние до четырех метров и ведут преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.
Осенью рацион куниц становится особенно разнообразным: они охотятся на мелких животных, птиц и насекомых, а также употребляют в пищу ягоды и плоды, накапливая силы перед зимой. С приближением холодов их мех постепенно становится гуще и теплее. Для отдыха хищники используют дупла, заброшенные убежища или гнезда птиц.