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Мега-штормы на Земле длились каждые 405 тысяч лет: когда повторится эта закономерность
Ученые обнаружили, что мощные штормы на Земле повторялись каждые 405 тысяч лет.
На Земле на протяжении миллионов лет могла действовать закономерность, определявшая периоды усиления и ослабления штормовой активности. Ученые обнаружили, что мощные древние штормы повторялись с удивительной периодичностью примерно раз в 405 тысяч лет. Это явление может быть связано с изменениями земной орбиты под влиянием гравитации других планет Солнечной системы.
Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование международной группы ученых во главе с геологом Шуюанем Ши из Китайского научно-исследовательского института разведки и разработки нефтяных месторождений.
Как ученые обнаружили следы древних штормов
Исследователи сосредоточили внимание на осадочных породах Сычуаньского бассейна в Китае. Они хранят следы древнего тропического моря, существовавшего примерно полмиллиарда лет назад.
Во время мощных штормов мощные волны и подводные течения поднимали с морского дна песок, ил и другие отложения, переносили их и оставляли новыми слоями. Впоследствии эти отложения уплотнялись и превращались в горные породы.
Такие геологические образования именуют темпеститами. Они могут сохранять свидетельство штормовой активности на протяжении сотен миллионов лет.
С помощью метода циклической стратиграфии, позволяющего находить повторяющиеся закономерности в осадочных породах и сопоставлять их с циклами земной орбиты, ученые реконструировали примерно 24 миллиона лет геологической истории.
В результате они обнаружили 59 циклов продолжительностью около 405 тысяч лет каждый.
Почему штормы повторялись каждые 405 тысяч лет
Анализ показал, что следы мощных штормов чаще накапливались во время восходящей и пиковой фаз каждого 405-тысячелетнего цикла.
В эти периоды отложения были более толстые, грубые и располагались ближе друг к другу. Это свидетельствует об усилении штормовой активности.
В другие же фазы цикла геологи находили более тонкие и мелкозернистые слои, которые встречались значительно реже.
Могут ли эти закономерности влиять на современный климат.
Ученые предполагают, что в теплом климате кембрийского периода, когда происходили исследуемые геологические процессы, такие орбитальные изменения могли усиливать нагрев тропических океанов.
Это в свою очередь могло увеличивать обмен энергией между океаном и атмосферой, создавая более благоприятные условия для возникновения мощных штормов.
Впрочем, исследователи отмечают, что окончательно доказать эту связь пока не удалось. На формирование геологических отложений могли влиять и другие факторы, в частности, изменения уровня моря, количество доступных осадочных материалов и условия их сохранения.
Также остается неизвестным, действует ли подобная закономерность в современном климате. У Земли сегодня есть совсем другие климатические условия, чем в кембрийском периоде, поэтому автоматически переносить выявленную закономерность на современную штормовую активность нельзя.
Несмотря на это, открытие может помочь ученым лучше понять климатическую историю нашей планеты и восстанавливать картину естественных изменений, происходивших сотни миллионов лет назад.
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