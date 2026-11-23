Штормы на Земле повторялись каждые 405 тысяч лет: ученые проявили удивительную закономерность / © pixabay.com

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На Земле на протяжении миллионов лет могла действовать закономерность, определявшая периоды усиления и ослабления штормовой активности. Ученые обнаружили, что мощные древние штормы повторялись с удивительной периодичностью примерно раз в 405 тысяч лет. Это явление может быть связано с изменениями земной орбиты под влиянием гравитации других планет Солнечной системы.

Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование международной группы ученых во главе с геологом Шуюанем Ши из Китайского научно-исследовательского института разведки и разработки нефтяных месторождений.

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Как ученые обнаружили следы древних штормов

Исследователи сосредоточили внимание на осадочных породах Сычуаньского бассейна в Китае. Они хранят следы древнего тропического моря, существовавшего примерно полмиллиарда лет назад.

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Во время мощных штормов мощные волны и подводные течения поднимали с морского дна песок, ил и другие отложения, переносили их и оставляли новыми слоями. Впоследствии эти отложения уплотнялись и превращались в горные породы.

Такие геологические образования именуют темпеститами. Они могут сохранять свидетельство штормовой активности на протяжении сотен миллионов лет.

С помощью метода циклической стратиграфии, позволяющего находить повторяющиеся закономерности в осадочных породах и сопоставлять их с циклами земной орбиты, ученые реконструировали примерно 24 миллиона лет геологической истории.

В результате они обнаружили 59 циклов продолжительностью около 405 тысяч лет каждый.

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Почему штормы повторялись каждые 405 тысяч лет

Анализ показал, что следы мощных штормов чаще накапливались во время восходящей и пиковой фаз каждого 405-тысячелетнего цикла.

В эти периоды отложения были более толстые, грубые и располагались ближе друг к другу. Это свидетельствует об усилении штормовой активности.

В другие же фазы цикла геологи находили более тонкие и мелкозернистые слои, которые встречались значительно реже.

Могут ли эти закономерности влиять на современный климат.

Ученые предполагают, что в теплом климате кембрийского периода, когда происходили исследуемые геологические процессы, такие орбитальные изменения могли усиливать нагрев тропических океанов.

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Это в свою очередь могло увеличивать обмен энергией между океаном и атмосферой, создавая более благоприятные условия для возникновения мощных штормов.

Впрочем, исследователи отмечают, что окончательно доказать эту связь пока не удалось. На формирование геологических отложений могли влиять и другие факторы, в частности, изменения уровня моря, количество доступных осадочных материалов и условия их сохранения.

Также остается неизвестным, действует ли подобная закономерность в современном климате. У Земли сегодня есть совсем другие климатические условия, чем в кембрийском периоде, поэтому автоматически переносить выявленную закономерность на современную штормовую активность нельзя.

Несмотря на это, открытие может помочь ученым лучше понять климатическую историю нашей планеты и восстанавливать картину естественных изменений, происходивших сотни миллионов лет назад.

Ранее дайверы обнаружили город, поглощенный морем 700 лет назад.

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