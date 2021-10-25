"Меня буквально трясет": в США мужчина нашел зуб доисторической акулы (видео)

Мужчина собирается оставить находку себе.

Во Флориде мужчина нашел на дне океана гигантский 15-сантиметровый зуб доисторической акулы мегалодона, возраст которой составляет 22 миллиона лет.

Об этом сообщает сайт телеканала Fox 28.

Дайвер Майкл Настасио обнаружил зуб недалеко от побережья города Венис.

"Я так счастлив, меня буквально трясет. Я занимаюсь поиском окаменелостей почти 11 лет. Я нашел тысячи зубов мегалодона и другие окаменелости", — рассказал он.

Мужчина собирается оставить ценный зуб себе.

Мегалодоны — вид вымерших акул, который существовал в миоцене и плиоцене. Они были одними из крупнейших рыб всех времен. Большинство современных исследователей относят мегалодона к роду Carcharocles, или даже включают в род Otodus. Оба этих рода входят в семейство Otodontidae.

Напомним

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